У Львові презентували логотип міста до Євро-2012

У Львові презентували логотип міста до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро- 2012, місто обрало своєю символікою традиційні п'ять веж, які на офіційному логотипі зображені поряд з емблемою чемпіонату.

Під час відкриття логотипу керівник Місцевого оргкомітету Євро- 2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що перелік завдань, що стоять зараз перед Львовом в контексті підготовки до чемпіонату, досить значний. Зокрема, у полі зору УЄФА - будівництво і управління львівського стадіону, будівельні роботи в аеропорту міста, обласна і міська дорожня інфраструктура, яка сьогодні знаходиться в незадовільному стані, а також питання розміщення уболівальників під час турніру.

"Найболючіше питання для Львова - це терміни виконання усіх запланованих робіт, адже йдеться не лише про те, щоб встигнути завершити будівництво, але і своєчасно здати об'єкти в експлуатацію, - підкреслив М. ЛУБКІВСЬКИЙ. - Тому зараз особлива відповідальність лежить на міському і обласному керівництві, які повинні докласти усі зусилля, щоб підготуватися до чемпіонату на рівні з іншими містами-господарями Євро-2012".

Директор турніру також вітав відкриття нового авіарейсу, який з сьогоднішнього дня сполучатиме Львів і Донецьк, і нагадав, що для УЄФА дуже важливо, щоб Україна розвивала регулярне авіасполучення не лише з Європою, але і між приймаючими містами.

"Наявність розвиненої географії і достатньої частоти регулярного сполучення - одна з ключових складових мобільності турніру", - сказав М. ЛУБКІВСЬКИЙ.

В урочистостях у Львові також взяли участь віце-прем'єр-міністр з підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, голова Львівської облдержадміністрації Василь ГОРБАЛЬ, міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК та інші.

Окрім офіційної презентації логотипу міста-господаря Євро- 2012, у Львові була урочисто відкрита квіткова клумба у формі логотипу майбутнього чемпіонату, який розцвів на проспекті Свободи.

Після закінченню урочистостей у Львові М. ЛУБКІВСЬКИЙ, урядова делегація і представники місцевої влади відбули в Донецьк, де вже сьогодні після обіду в парку Щербакова відбудуться завершальні офіційні заходи з нагоди двох років до початку фіналу Євро- 2012.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня у Харкові і 8 червня у Києві відбулися урочисті презентації логотипів міста до Євро- 2012 і відкриття квіткових клумб у вигляді логотипу чемпіонату.