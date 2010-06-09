Головне на 9 червня

Кабінет міністрів доручив державному «Ощадбанку» брати участь в обслуговуванні й відшкодуванні державних облігацій, випущених для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, про це повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО на нараді за участю прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

«Нам необхідно разом з вами відпрацювати всі позиції, щоб бізнес був зацікавлений відкривати рахунки у ваших відділеннях, для того, щоб ці операції проходили вигідно для ваших клієнтів, швидко і своєчасно, щоб ми могли виконати те завдання, яке поставлене урядом: оперативно розблокувати систему повернення ПДВ», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Україна у травні 2010 року здійснювала імпорт природного газу за цінами 232,86 дол. за тис. куб. м і 246 дол. за тис. куб. м.

Про це сказано в повідомленні Міністерства економіки України, опублікованому на сайті відомства.

"Митна вартість травневих об`ємів природного газу, заявлених декларантами, у перерахунку на 1000 куб. м складає 232,86 дол. - у першому випадку і 246 дол. - у другому випадку", - зазначено у повідомленні міністерства.

Через це Мінекономіки понизило коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ за травень 2010 року на 18,5% порівняно з квітнем - до 1,3129.

Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали сьогодні в Києві міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО та генеральний директор державної корпорації з атомної енергії "Росатом" Сергій КІРІЄНКО.

Угодою, зокрема, передбачено, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, у тому числі для оплати послуг і товарів, які поставляють з РФ в Україну.

Як пояснив глава "Росатому" С. КІРІЄНКО, фінансування проекту здійснюватиметься на умовах співфінансування.

"У нас закладено дуже гнучке формулювання в угодах: російська сторона забезпечить організацію необхідного фінансування за часткової участі в співфінансуванні української сторони. Якась частина з цього може бути домовленістю двох міністерств фінансів, а якась частина буде кредитами комерційних банків. Очевидно, це російські державні банки", - сказав С. КІРІЄНКО.

При цьому він зазначив, що напередодні приїзду в Україну він отримав чергове підтвердження готовності виступити кредиторами з боку керівництва Ощадбанку Росії.

Також С. КІРІЄНКО повідомив, що повернення кредитного ресурсу Україна здійснюватиме не на основі договорів про розділ продукції, а за рахунок повернення кредитного ресурсу під час експлуатації нових енергоблоків.

Юридична фірма Trout Cacheris розпочала розслідування діяльності попереднього українського уряду. Про це повідомив партнер компанії Плато КАЧЕРІС сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«Ми не ставимося упереджено ні до якого українського діяча і поки що не можемо сказати, до кого може бути пред`явлене звинувачення. Розслідувати будемо витрачання державних коштів за останні 3-4 роки, як я собі це уявляю», - зазначив юрист.

Він також наполягає на тому, що це саме розслідування, а не аудит.

За його словами, метою аудиту є виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому, і куди були направлені ці гроші. «Якщо з`ясується, що справді були кошти, використані не за призначенням, то ми постараємося зробити все, щоб такого більше не повторювалося. Ми вивчатимемо документи і проводитимемо співбесіди з тими, з ким вважатимемо за необхідне», - сказав П.КАЧЕРІС.

Заплановано, що аудит триватиме не довше кілька місяців. «Ми спробуємо знизити вартість нашого розслідування», - сказав він. Проте загальна сума за надані послуги поки що не називається, оскільки, за словами П.КАЧЕРІСА, вона поки що не відома і для самої компанії. Кількість залучених для аудиту фахівців також поки що не уточнюється, оскільки, можливо, виникне необхідність додатково залучати людей. Також юрист повідомив, що оголошуватимуться проміжні висновки протягом усього аудиту.

У той же час на запитання про те, чи ознайомлена компанія з політичною ситуацією в Україні, П.КАЧЕРІС відповів "ні". «Проте ми постійно вивчаємо українські реалії, і я думаю, що дуже скоро ми матимемо повне поняття того, що тут відбувається», - сказав він.

Сьогодні в Київ прибули заступник Директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Пол ТОМСЕН і керівник місії МВФ в Україні Танос АРВАНІТІС. Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

Основна мета візиту - зустрітися з вищими посадовцями країни для обговорення подальшої співпраці України та МВФ.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

За його словами, зокрема, у розрахунку податку на прибуток підприємств у документі пропонують обмежити стосунок до валових витрат процентних платежів за борговими вимогами.

Міністр зазначив, що, щодо податку на додану вартість (ПДВ), пропонують встановити різні терміни оподаткування. Для експортерів товарів підприємств, які здійснюють інвестиційні витрати, і підприємств, що здійснюють сезонну діяльність, пропонують встановити два звітні періоди. Для усіх інших платників податків - 12 звітних періодів.

За словами Ф. ЯРОШЕНКА, у Податковому кодексі зберігається спеціальний режим оподаткування у сферах сільського, лісового господарства і рибальства.

Україна не використовуватиме кошти Міжнародного валютного фонду для фінансування державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Атанасісом АРВАНІТІСОМ і заступником директора Європейського департаменту МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

За словами глави держави, кошти МВФ будуть спрямовані на стабілізацію фінансового сектора України.

"Для нас це дуже важливо, тому що стабільність фінансової системи дає можливість розвитку виробництва і економіки в цілому", - сказав Президент.

В. ЯНУКОВИЧ також зазначив, що динаміка, яка сьогодні спостерігається у фінансовому і бюджетному секторі України, а також в цілому в українській економіці, сприятиме виконанню зобов`язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Він подякував представникам МВФ за те, що вони приїхали в Україну і погодилися разом з ним розібратися з ситуацією і прийняти необхідні рішення.

"Ми уважно моніторимо ситуацію, яка відбувається у фінансовому секторі України, і в цілому в економіці", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він проінформував представників МВФ, що сьогодні спостерігається пожвавлення економіки. Зокрема, ВВП зріс на 4,8%, промислове виробництво - на 12,6%, прибутки бюджету за 5 місяців збільшилися на 8,8%.

На думку В. ЯНУКОВИЧА, цьому сприяла, у тому числі, і жорстка економія бюджетних ресурсів, і їх ефективне використання.

Водночас він наголосив, що є ще багато невирішених питань.

В. ЯНУКОВИЧ повідомив про запропоновану Програму економічних реформ, у якій закладено шляхи вирішення багатьох проблем.

Він зазначив, що до кінця поточної сесії Верховна Рада ухвалить декілька важливих законопроектів, у тому числі, законопроект, який регулює роботу Національного банку України.

У свою чергу, П. ТОМСЕН сказав про важливість поліпшення економічної ситуації в Україні. "Це добре, що спостерігається пожвавлення економіки і збільшення прибутків бюджету", - сказав він.

Національний банк України (НБУ) своєю постановою №263 від 8 червня призначив тимчасову адміністрацію в ПАО АБ "Синтез" (м. Київ) терміном на 6 місяців - з 9 червня до 8 грудня 2010 року. Про це повідомляє сайт НБУ.

За інформацією Нацбанку, тимчасовим адміністратором АБ "Синтез" призначено фізичну особу - незалежного експерта Євгена ЧЕЧИЛЯ.

При цьому вказують, що на період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора Є.ЧЕЧИЛЯ в банку уповноважують на виконання функції тимчасового адміністратора АБ "Синтез" фізичну особу - незалежного експерта Олександра СМОЛЯНИНОВА (за договором з НБУ).

Також повідомляють, що з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану АБ "Синтез" введено повний мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці - з 9 червня 2010 до 8 вересня 2010 року.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує підписати закон про державні закупівлі, прийнятий парламентом минулого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Атанасісом АРВАНІТІСОМ і заступником директора Європейського департаменту МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, він підпише цей документ ще під час перебування представників МВФ в Україні.

Уряд підтримав ініціативу Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) будівельних робіт при зведенні житла.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, сьогодні під час розгляду Кабінетом міністрів проекту Податкового кодексу України міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА виступив з пропозицією внести до кодексу норму, згідно з якою будівельні роботи при зведенні житла звільняються від податку на додану вартість.

За словами міністра, такий крок дозволить здешевити вартість житла до 8%.

Заявки на участь в приватизаційному конкурсі з продажу 76,001% акцій холдинговій компанії "Луганськтепловоз" подали ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія) і компанія Mantara Holding (Кіпр).

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

Об`єднаній суднобудівельній корпорації (ОСК) Російської Федерації цього року передадуть 50% акцій Чорноморського суднобудівельного заводу (м.Миколаїв).

Про це повідомив глава ОСК Роман ТРОЦЕНКО за підсумками засідання Ради безпеки у Кремлі, передає РІА "Новини".

За його словами, у рамках розвитку російської суднобудівельної галузі буде реалізований ряд проектів, зокрема, з Україною планують створити спільне підприємство на базі Чорноморського суднобудівельного заводу.

"50% заводу і ряд інших підприємств будуть передані ОСК", - сказав він.

Глава правління міжнародної компанії "Сарматія" Марчін ЯСТШЕМБСКІ подав сьогодні заяву про відставку зі свого поста і вихід зі складу правління фірми.

Про це він повідомив кореспондентові УНІАН у Польщі.

М. ЯСТШЕМБСКІ, який з 2008 року очолює правління створеної для розвитку проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) компанії, відмовився назвати причину своєї відставки.

"Не хочу про це говорити. Точно не сьогодні", - сказав він.

Водночас М. ЯСТШЕБСКІ, який працював у компанії з 2006 року, запевнив, що відставка не пов`язана з наміром акціонерів ввести ротаційне керівництво фірмою, проблемами в компанії або його стосунками з польським акціонером в "Сарматії" - компанією Pern Przyjazn.

"Сама компанія розвивається дуже добре", - заявив він, нагадавши, що на початку поточного року "Сарматія" підписала попередній договір про дофінансування проекту за рахунок коштів Європейського Союзу.

М. ЯСТШЕМБСКІ висловив упевненість у тому, що за найближчий рік "Сарматії" вдасться сформувати пул інвесторів для реалізації проекту ЄАНТК.

"Я переконаний у цьому. Якщо більше ТЕО (техніко-економічне обгрунтування) показало його вигідність, то дуже б здивувався, щоб менше не показало", - сказав він.

Голова правління додав, що акціонери не підтримали ідею української "Укртранснафти" ввести ротаційне призначення глави правління "Сарматії".

(УНІАН)