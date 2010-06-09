Анонс на 10 червня

Прес-конференція з нагоди оприлюднення результатів дослідження, що проводилося Європейською Бізнес Асоціацією з теми вимірювання прогресу в діяльності перших 100 днів нового уряду. В прес-конференції візьмуть участь Голова Європейської Бізнес Асоціації та керівники провідних компаній України.

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Розпочне роботу семінар, організований Шведським енергетичним Агентством спільно з Національним Українським агентством з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів - «Шведські системні рішення для українського енергетичного сектору». Брифінг для ЗМІ. Учасники: зам.председателя НАЕР Микола Курінька, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Стефан Гуллгрен, директор Шведського Енергетичного Агентства Томас Кобергер.

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Віце-прем`єр-міністр України Сергій Тігіпко зустрінеться з Комісаром ЄС з питань бюджету та фінансового планування Янушем Левандовські. Після завершення двосторонніх переговорів почнеться презентація видання «Україна-Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991-2009)». Презентація проходитиме за участю віце-прем`єр-міністра України Сергія Тігіпка, Комісара ЄС з питань бюджету та фінансового планування Януша Левандовські, голови Представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейри, заступник міністра Кабінету Міністрів України Сергія Камишева та представників дипломатичного корпусу.

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Відбудеться засідання секції Архітектурно-містобудівної ради, на якій планується розглянути проекти реконструкції Жулянського шляхопроводу, Національного театру оперети та інші проекти.

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Відбудеться відкрита лекція єврокомісара з питань бюджету Януша Левандовські на тему: "Успіхи і поразки польської трансформації. Висновки для України". У заході також візьмуть участь: президент Національної академії держуправління при Президентові України Юрій Ковбасюк, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковські.

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Прес-конференція, яка відбудеться в рамках міжнародного ділового форуму «Проблеми та перспективи розвитку вантажних перевезень». Захід проходитиме під головуванням заступника генерального директора Укрзалізниці Віктора Чорного та директора Східного регіону компанії «DB Shenker» Ганса Георга Вернера (другий поверх конференц-залу готелю «Прем`єр-палац», на розі вулиці Пушкінської та бульвару Тараса Шевченка, 5-7/29 ). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76, (067) 465-58-75, (067) 466-77-43.

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12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена оголошенню результатів збільшеного в цьому році рейтингу ТОП-50 найбагатших українців - Рейтингу «Золота сотня». Щорічний рейтинг "Кореспондента" служить основою для оцінювання статків найбагатших українців іншими компаніями. Розрахунки для журналу проводять фінансові фахівці інвестиційної компанії Dragon Capital згідно з міжнародною методикою оцінки активів на основі свіжої річної фінансової звітності підприємств, яка з`являється в березні та квітні. Учасники: Ганна Мороз, заст.головного редактор журналу "Корреспондент"; Олександр Пасховер, оглядач журналу "Кореспондент", Андрій Беспятов, керівник аналітичного департаменту компанії Dragon Capital (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 496-45-63, 8 (067) 424-26-40, goncharova@kpmedіа.ua до 11-00 9 червня.

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Енергетична безпека країни: Україна має власні запаси нафти і газу?!". У той час коли енергоносії у всьому світі дорожчають щохвилини, коли Україна змушена їх імпортувати - прямо "під ногами", в Херсонській області, виявлені значні запаси нафти. Але чомусь десятки років влада не реагує на цю сенсацію. Наскільки достовірна геологічна інформація про поклади нафти і газу в надрах України та їх належному використанні? Які існують нові напрямки пошуку нафтогазоперспективних родовищ на території України? Чим інвестиційна програма з видобутку корисних копалин може стати корисною для нашої економіки? Учасники: голови фермерського господарства "Конкордія" Олександр Хаян, у якості експертів запрошені члени Міжнародного енергетичного клубу "Q club". Доповідь розроблявся УНГА і УкрДГРІ на основі багатьох наукових праць із геології і геофізики. Офіційні документи і матеріали будуть надані в ході прес-конференції (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Засідання опозиційного уряду.

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У Міністерстві аграрної політики України відбудеться засідання Президії Української аграрної конфедерації за участю міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка і керівників великих аграрних підприємств (агрохолдингів). Учасники заходу обміняються думками про роль агрохолдингів в реформуванні аграрного сектору економіки України в контексті Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки; про впровадження нових інструментів біржової торгівлі на Українській ф`ючерсній біржі; про стан та перспективи залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в аграрний сектор України, про впровадження Індексу вартості аграрних підприємств; інноваційної системи управління сільськогосподарським виробництвом.

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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Модель успішного розвитку країни - існує!". Користувач: керівник міжнародного авторського колективу Геннадій Толстих. Після ринкової та державної третя солідарна модель економіки (Т-модель), як інструмент реалізації якісних реформ, створює умови для високоефективного державного управління, що об`єднує інтереси держави, бізнесу та суспільства заради досягнення найвищого кінцевого результату у створенні матеріальних благ, не порушуючи свобод та рівності всіх людей. Без революцій криз і потрясінь Т-модель забезпечує: зростання ВВП в Україні до 100% на рік, збалансованість бюджетів усіх рівнів, у т.ч. пенсійного фонду, оптимальні податки, повну зайнятість, підвищення якості, культури, екологічної безпеки, сучасну систему оплати праці в усіх сферах людської діяльності, знищення бідності, підвищення якості життя. Т-модель вже сьогодні готова до практичного використання за допомогою автоматизованого програмного комплексу. На прес-конференції також буде презентовано книгу "Третя солідарна модель економіки (Т-модель) після ринкової й державної!" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Круглий стіл: «Криза у сфері будівництва: можливі шляхи подолання». Організатори: Київський регіональний центр розвитку міжнародних зв`язків і бізнесу "Ділова ініціатива", автор дослідження проблем у сфері регулювання будівництва, Вишгородський союз українських підприємців.

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Круглий стіл на тему: «Проблематика виконання Закону України« Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». В роботі візьме участь в.о. заступника голови КМДА Віктор Сівець. На порядку денному обговорення проблемних питань, які потребують вирішення органами виконавчої влади різних рівнів у ході реалізації Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

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