Курс НБУ на 10.06.10

Офіційний курс НБУ на 10.06.10100 USD - 791.8100 (9 червня - 791.9400)100 EUR - 950.9638 (9 червня - 945.7347)10 RUR - 2.4954 (9 червня - 2.5046)Облікові курси банківських металів на 10.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 97788.54 (9 червня - 98834.11)961 XAG 10 Срібло - 1446.64 (9 червня - 1452.42) 962XPT10Платина - 121146.93(9 червня - 120137.30)964 XPD 10 Паладій - 35235.55 (9 червня - 34211.81)

Офіційний курс НБУ на 10.06.10 100 USD - 791.8100 (9 червня - 791.9400) 100 EUR - 950.9638 (9 червня - 945.7347) 10 RUR - 2.4954 (9 червня - 2.5046) Облікові курси банківських металів на 10.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 97788.54 (9 червня - 98834.11) 961 XAG 10 Срібло - 1446.64 (9 червня - 1452.42) 962XPT10Платина - 121146.93(9 червня - 120137.30) 964 XPD 10 Паладій - 35235.55 (9 червня - 34211.81)

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