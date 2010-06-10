Талісмани Євро-2012 презентують наприкінці року

Презентацію талісманів чемпіонату Європи з футболу 2012 року планується провести наприкінці поточного 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Донецьку на прес-конференції повідомив керівник оргкомітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, який разом з віце-прем`єр-міністром України з питань Євро-2012 Борисом КОЛЕСНІКОВИМ взяв участь у презентації першого авіарейсу «Львів-Донецьк» і логотипу міста до Євро-2012.

«Наступною важливою акцією з погляду промоушену цього турніру стане презентація талісманів чемпіонату Євро-2012, яка відбудеться наприкінці цього року», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.