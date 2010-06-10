Грузія не бачить небезпеки у зближенні України з Росією

Грузія не бачить ніякої небезпеки у зближенні України з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, відповідаючи на питання журналістів про ставлення Грузії до зближення України з Росією.

"Зближення України з будь-якою третьою державою ніякої небезпеки для українсько-грузинських стосунків не несе. Тим самим для мене це тільки даність, інформація до роздумів, більше нічого", - сказав Г. ВАШАДЗЕ.

Г. ВАШАДЗЕ зазначив, що зближення України з Росією є суверенною справою цих двох держав. Він також висловив думку, що чим ближче будуть стосунки в регіоні між державами, тим більше буде стабільності і безпеки.