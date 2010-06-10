ГОЛОВНЕ на 10 червня (день)

Міжнародні відносини

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає необхідним активізувати роботу в Україні для того, щоб до осені цього року забезпечити можливість продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання, чи можна чекати отримання кредиту МВФ наприкінці поточного - початку наступного року.

"Я упевнений, що переносити рішення за нашою угодою з МВФ на осінь, тим більше - на кінець року нас не варто. Нам необхідно зараз форсувати цю угоду і отримати його. Я упевнений, що ми отримаємо угоду МВФ", - сказав він.

С. ТІГІПКО зазначив, що на цей момент переговори з МВФ ведуть у різних напрямах.

"Ми стимулюватимемо внутрішній ринок, вестимемо двосторонні переговори, вестимемо системні переговори з МВФ, зі Всесвітнім банком, з Європейським Союзом і готуватимемо свій вихід євробондів", - сказав віце-прем`єр.

При цьому він сказав, що на сьогодні Україна повністю справляється з фінансуванням бюджету. "Поки що ми повністю справляємося з поточним фінансуванням бюджету. Більше того, погашаємо борги за соціальними виплатами, які не почали з 1 січня 2010 року" - сказав С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГИПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджений. "Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджений, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити прибуткову частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо", - сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує отримати від МВФ, остаточно не визначений. "Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. дол. Але остаточне рішення може прийняти тільки рада директорів МВФ", - додав він..

Бюджет

Кабінет міністрів України пропонує змінити процедуру прийняття Державного бюджету у Верховній Раді. Це передбачено в урядовому законопроекті "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який оприлюднено на сайті парламенту.

У записці-поясненні вказують, що у проекті "оптимізують процедури розгляду і ухвалення Закону про Державний бюджет України, а саме: визначено два читання замість існуючих трьох, що подовжує період його доопрацювання до другого читання Кабінетом міністрів України спільно з уповноваженими представниками Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".

Крім того, законопроект передбачає введення нових і уточнення діючих понять і термінів з метою забезпечення універсальності понятійної бази бюджетного законодавства і уникнення подвійного трактування окремих норм.

Законопроект передбачає також уточнення основних функцій головних розпорядників бюджетних коштів.

Змінами до Бюджетного кодексу запропоновано удосконалити порядок розгляду законопроектів, які впливають на показники бюджету (зменшення надходжень бюджету або збільшення його витрат). Уряд пропонує, що у випадку, якщо такі закони будуть ухвалені після 15 липня року, який передує плановому, вони повинні набувати чинності не раніше бюджетного періоду, який йде за плановим.

Законопроект пропонує ввести механізм середньострокового бюджетного планування і прогнозування, орієнтований на стратегічні пріоритетні завдання.

Одним з основних елементів бюджетування встановлюється оцінка ефективності бюджетних програм.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діє Бюджетний кодекс, основні положення якого були прийняті ще у 2001 році.

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Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО унеможливлює проведення емісії гривні для покриття дефіциту бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на питання, чи планується використовувати емісію для покриття дефіциту держбюджету, С. ТІГІПКО відповів коротко: "Ні".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства фінансів України, за січень-квітень 2010 року державний бюджет України виконаний з дефіцитом 3,765 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду склав 3,875 млрд. грн.

2 червня прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив, що за підсумками п'яти місяців 2010 року дефіцит держбюджету вписується в запланований річний показник 5,3% ВВП.

Довідка УНІАН. Відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік", дефіцит держбюджету запланований в сумі 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема, у загальному фонді - 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

Фінанси

Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит у розмірі 2 млрд. дол. строком на півроку.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Співбесідник зазначив, що гроші на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли.

При цьому він наголосив, що цей кредит ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницькою АЕС.

«Це зовсім інші гроші, і гроші, не пов`язані з домовленостями Сергія КИРИЄНКА і Юрія БОЙКА», – сказало джерело.

Разом з тим, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував це повідомлення, проте зазначив, що не може поки що надати детальну інформацію як про факт виділення кредиту, так і про його умови.

Довідка УНІАН. ВАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 27,997 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 26,412 млрд. грн., зобов`язання – 25,681 млрд. грн., статутний капітал – 2,929 млрд. грн., власний капітал – 2,316 млрд. грн.

Банк в першому кварталі 2010 року одержав чистий прибуток 60 тис. грн., в 2009 році – 0,456 млн. грн.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ВАТ «ВТБ Банк».

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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9120/7,9200, до 12:00 звузився спред - 7,9140/7,9180 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2501/0,2504, до 12:00 ціни знизилися до 0,2500/0,2501. У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 31,6880 (- 0,1599).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2029/1,2031, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,5190/9,5310, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,5355/9,5465.

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Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають - по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 9 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,8% відучора і сьогодні складає 9,45 грн./євро, продажу - на 0,6%, до 9,62 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,35-9,53 грн./євро, з продажу - в межах 9,56-9,70 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 9 червня майже не змінився і сьогодні складає 0,2423/0,2520 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2490 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2499-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,93 грн./дол., продажу - 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,8% відучора і сьогодні складає 9,46 грн./євро, продажу - на 0,6%, до 9,59 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,35-9,537 грн./євро, з продажу - в межах 9,55-9,67 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці сьогодні без змін порівняно з 9 червня - 0,2432/0,2524 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2490 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2499-0,2550 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,89/7,97 грн., євро - 9,35/9,65 грн., рубль - 0,2050/0,2580 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,92/7,96 грн., євро - 9,25/9,65 грн., рубль - 0,2430/0,2540 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,91/7,953 грн., євро - 9,40/9,65 грн., рубль - 0,2470/0,2540 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 червня, такий: гривні до долара США - 7,9181, до євро - 9,509638, до російського рубля - 0,24954.

Банки

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ підтверджує інформацію про затримання колишнього глави банку "Надра" Ігоря ГІЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у Києві.

"Є така інформація. Мені говорили про те, що він затриманий, але паперів (офіційного документу, що підтверджує цей факт - УНІАН), у мене ще немає", - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня 2009 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишніх посадовців банку "Надра", включаючи голову правління, який є громадянином Російської Федерації.

З 10 лютого 2009 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку "Надра" строком на один рік. Також для відновлення фінансового стану банку був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців.

16 лютого минулого року банк оприлюднив інформацію про те, що Ігор ГІЛЕНКО з 11 лютого 2009 року звільнений з посади голови правління, президента банку "Надра" за власним бажанням.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року складали 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов'язання - 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал - 1 млрд. 838 млн. 468 тис. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Чистий прибуток ВАТ КБ "Надра" у 2008 році зменшився в 13,5 разу порівняно з 2007 роком, і на 1 січня ц.р. складав 25,857 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 р. його основними акціонерами були: Novartik Trading Limited (Кіпр), пряма участь - 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кіпр), пряма участь - 30,7406%.

Приватизація

Приватизаційний конкурс з продажу 76,001% акцій холдинговій компанії "Луганськтепловоз" проходить у правовому полі, жодних судових рішень, які б могли блокувати його проведення, до Фонду державного майна України (ФДМУ) не надходило.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також зазначив, що усі компанії, які подали заявки, уже внесли заставу за участь в конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, термін подачі заявок на конкурс щодо "Луганськтепловозу" збіг 7 травня. Сам конкурс з продажу "Луганськтепловозу" відбудеться 15 червня.

Усього на участь у конкурсі було подано три заявки. За даними інформованого джерела, заявки подали ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія), і компанія Mantara Holding (Кіпр).

Довідка УНІАН. 31 березня 2010 року Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Стартова ціна виставленого на продаж держпакету "Луганськтепловозу" складає 400 млн. грн.

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У разі, якщо оголошені Фондом державного майна України (ФДМУ) аукціонні торги за блокуючими пакетами акцій ВАТ "Сумиобленерго" та ВАТ "Полтаваобленерго" не відбудуться через відсутність попиту, ФДМУ продаватиме їх дрібнішими частинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також сказав що на цей момент НАК "ЕКУ" ще не передала Фонду держмайна запланований до приватизації держпакет акцій "Одесаобленерго".

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ планує виставити на аукціонні торги на фондових біржах у липні цього року 25-% пакети акцій ВАТ "Сумиобленерго" та "Полтаваобленерго".

На цей час 25,01% акцій ВАТ "Одесаобленерго" належать НАК "Енергетична компанія України».

ГМК

Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) сьогодні почав процес зупинки 8 печей підприємства у зв'язку з активізацією тіньового ринку металу після захоплення відвалів заводу в Балці Середній.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова правління ЗЗФ Павло КРАВЧЕНКО.

За його словами, причина скорочення обсягів виробництва - вимушена.

"Присутність сторонніх осіб на території відвалів підприємства активізує рух на ринку крадених феросплавів: після захоплення промполігону ЗЗФ, структури, що працюють на тіньовому ринку металів, дістали можливість безперешкодно вивозити з території відвалів усе, що вважають за потрібне. При втручанні в технологічний процес це дозволяє "тіньовикам" отримувати за рахунок заводу дорогі феросплави для подальшого перепродажу споживачам цієї продукції", - заявив П. КРАВЧЕНКО, зазначивши, що на цей момент процес руху тіньового металу - крадених феросплавів - уже активізувався.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у другій половині дня представники компанії "Деа Рома ЛТД" зайняли цехи "Дніпроспецсталі" (ДСС), "Запоріжсталі" і Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ), розташовані на території Балки Середньої. Як обгрунтування їх появи на території заводів керівникам меткомбінатів надали припис прокурора Заводського району Запоріжжя Сергія БОГДАНА, яким вимагали не перешкоджати здійсненню компанією "Деа Рома ЛТД" робіт на території "техногенного родовища у Балці Середній": підприємствам заборонялися усі види робіт, окрім вивезення в Балку Середню шлаків, у тому числі переробка власних відвалів і вивезення переробленого для використання у виробничих цілях.

На "Дніпроспецсталі" приходу представників компанії передував візит озброєних співробітників міліції, які вивезли з промполігону заводу усіх співробітників ДСС і служби охорони, що працювали там.

На спільній прес-конференції представники ДСС, "Запоріжсталі" та ЗЗФ назвали подію на території їх відвалів як "рейдерське захоплення під прикриттям правоохоронців", а трудові колективи промпідприємств вийшли на акції протесту, під час яких вимагали повернути шлакові відвали меткомбінатів заводам.

4 червня під час візиту в Запоріжжя перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що влада вже втрутилася уситуацію, що склалася в Запоріжжі на відвалах промислових підприємств "Запоріжсталі" (ЗС), "Дніпроспецсталі" (ДСС) та Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) у Балці Середній, і запевнив, що ці затони працюватимуть.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запорізький завод феросплавів" - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем'янистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ складає 30-35%. Продукцію експортують в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.

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Українські металурги за січень-травень 2010 року наростили виробництво основних видів продукції на 19-21% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора об`єднання металургійних заводів "Металургпром" Віктор ЛІСОВИЙ учора на балансовій нараді представників підприємств ГМК в Дніпропетровську.

За його даними, за січень-травень метпідприємства виробили 11,843 млн. тон чавуну, що на 19%, або 1,887 млн. тон, більше, ніж за 5 місяців 2009 року.

Виробництво сталі за звітний період збільшилося на 21%, або 2,267 млн. тон, - до 13,481 млн. тон, виробництво загального прокату - на 19%, або 2,158 млн. тон - до 12,673 млн. тон.

За словами В. ЛІСОВОГО, у травні на метпідприємствах помітили спад виробництва порівняно з квітнем, що пояснюється зниженням попиту на металопродукцію на світовому ринку, а також проблемами забезпечення ряду металургійних комбінатів залізорудною сировиною.

Також гендиректор "Металургпрому" зазначив, що тенденція скорочення виробництва спостерігається і в червні. За його словами, за 7 днів поточного місяця середньодобове виробництво чавуну склало 63 тис. тон проти 77,4 тис. тон у травні цього року.

ТЕК

Міністерство регіонального розвитку Польщі може позбавити дофінансування проект створення Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) за рахунок коштів допомоги Європейського Союзу.

Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомив представник прес-служби міністерства, яке є координатором проектів, співфінансовани за кошти Євросоюзу у рамках програми "Інфраструктура і довкілля".

Співрозмовник агентства зазначив, що міністерство розглядає можливість перенести передбачені на добудову польської ділянки ЄАНТК близько 120 млн. євро на інвестиції, пов'язані із запобіганням паводкам.

Він пояснив такі наміри затягуванням реалізації проекту українцями, що може призвести до того, що Польща не встигне використати виділені їй Євросоюзом кошти до 2016 року.

"Насправді йдеться тільки про проект "Одеса-Броди", і то через те, що українська сторона не особливо виявляє бажання добудувати свою ділянку", - сказав представник прес-служби.

Водночас він сказав, що міністерство може прийняти таке рішення тільки після консультацій з міністерством економіки, що курує проект, моніторинговим комітетом, відповідальним за нагляд за проектами, які співфінансуються ЄС.

Він також не виключає, що Польщі доведеться погоджувати це питання з Європейською Комісією.

"Це ще не вирішене питання, зараз важко щось однозначне сказати", - сказав представник міністерства.

За словами співрозмовника агентства, рішення можуть прийняти у липні-серпні.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2009 року польські ЗМІ повідомили про можливість виключення проекту ЄАНТК зі списку пріоритетних програм, що їх спфвфінансують за кошти Євросоюзу, через те, що компанія Pern Przyjazn, що готує проект, не виконувала узятих нею зобов'язань.

Проект вдалося залишити у списку в серпні 2009 року завдяки тому, що Pern як координатора ЄАНТК замінила міжнародна компанія "Сарматія", яка у березні поточного року підписала переддоговір про дофінансування проекту.

Компанія може отримати 25% вартості спорудження польської ділянки ЄАНТК.

Довідка УНІАН. Диверсифікація енергоносіїв є одним з пріоритетних напрямів польської програми "Інфраструктура і довкілля" з бюджетом на проекти у цій сфері у розмірі 1,7 млрд. євро з 37,6 млрд. євро, передбачених на усі проекти до 2013 року.

Програма розрахована на 2007-2013 роки, але кошти можна використовувати до 2016 року.

Комунікації. Зв’язок

Компанія Google впровадила нову систему індексування веб-сайтів Caffeine.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, Caffeine є найбільшою колекцією веб-сторінок за всю історію Google і дозволяє здійснювати швидшу індексацію потрібних сторінок для користувачів, сказано у релізі.

Кожну секунду система обробляє сотні тисяч сторінок, при цьому в базі даних Caffeine є близько 100 млн. гігабайт даних, а нова інформація додається зі швидкістю декількох сотень тисяч гігабайт на день.

У компанії зазначають, що система Caffeine є основою для побудови інших, швидших і об'ємніших індексів, оскільки здатна краще адаптуватися до розвитку мережі.

Довідка УНІАН. Компанія Google, заснована у 1998 році аспірантами Стенфордського університету Ларрі ПЕЙДЖЕМ і Сергієм БРІНОМ, є лідируючою веб-корпорацією на основних світових ринках. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Силіконовій долині, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії.

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В Україні обсяг прибутків від широкосмугового доступу (ШД) в Інтернет за результатами першого кварталу 2010 року збільшився на 7% порівняно з четвертим кварталом 2009 року і склав близько 641 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі українського представництва російського агенства iKS - Consulting за результатами проведеного дослідження.

За оцінками iKS - Consulting, в Україні на 31 березня 2010 року загальна кількість абонентів широкосмугового доступу (приватних і корпоративних) склало близько 2, 46 млн., з яких майже 2,2 млн., - домашні користувачі.

На 31 березня рівень проникнення ШД в Україні досяг 12,4% від загальної чисельності домогосподарств.

Частка провідних гравців ринку ШД (ТОП- 10) в сукупній абонбазі залишилася практично без змін - 74,9%, хоча за минулий період питома вага дрібних провайдерів збільшилася на 1 п.п.

Серед провідних операторів/провайдерів широкосмугового доступу в Україні за підсумками І кварталу 2010 року лідирує "Укртелеком" з 946 тис. абонентів (зростання за перший квартал - 103 тис. абонентів). Компанія ВОЛЯ займає другу позицію - 390 тис. (зростання - 9 тис. абонентів), на третьому місці - об'єднаний оператор Beeline зі 145 тис. абонентів (зростання - 22,5 тис.).

Понад 100 тис. абонентів має ще одна компанія - Vega, у якої за підсумками 1 кварталу налічували 124 тис. абонентів (зростання - майже 3 тис.).

У десятку також входять компанії ТЕНЕТ, "Фрінет", Airbites, IPNet, "Фрегат", "Датагруп", у кожної з яких є менше 43 тис. абонентів.

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Оператор мобільного зв'язку УМЗ (ТМ "МТС Україна") оголосив про зміну свого найменування на Приватне акціонерне товариство "МТС Україна". Про це сказано в офіційному повідомленні на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, закрите акціонерне товариство "Український мобільний зв'язок" з метою забезпечення єдності бренду і на виконання Закону України "Про акціонерні товариства" змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство "МТС Україна" (код з ЕДРПОУ 14333937, місцезнаходження 01601, р. Київ, вул. Лейпцігська, 15, скорочене найменування ПАТ "МТС Україна").

При цьому код з ЕДРПОУ, місцезнаходження, а також платіжні реквізити та індивідуальний податковий номер платника ПДВ залишилися без змін.

Усі права і обов'язки за угодами, укладеними ЗАТ "Український мобільний зв'язок", повністю зберігають свою силу для ПАТ "МТС Україна".Відповідно, усі раніше укладені договори, які діють і за якими продовжують виконуватися зобов'язання, зберігають свою силу в повному обсязі з урахуванням інформації, викладеної в цьому повідомленні, і не потребують ніякого переоформлення або внесення формальних змін.

Нові документи, видані від імені або на ім'я "МТС Україна", повинні оформлятися з урахуванням нового найменування: Приватне акціонерне товариство "МТС Україна" або ПАТ "МТС Україна" у скороченому варіанті.

Довідка УНІАН. Мережа "МТС Україна" охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 17,37 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM - 900/1800, CDMA - 450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах. Виручка за 2009 рік склала 8,2 млрд. гривень. "МТС Україна", 100% дочірня компанія ВАТ "Мобільні Телесистеми", провідного оператора мобільного зв'язку в Росії і країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ "Мобільні Телесистеми" обслуговує понад 98,65 мільйонів абонентів. Населення 82 регіонів Росії, а також Вірменії, Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг в стандарті GSM складає понад 230 мільйонів осіб. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-йоркській фондовій біржі під кодом MBT.

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В узагальнену базу даних IMEI -кодів, яку веде Український державний центр радіочастот (УДЦР), за п'ять місяців 2010 року внесено 87 мільйонів 795 тисяч 527 кодів IMEI мобільних терміналів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДЦР.

При цьому понад 3 мільйони мобільних телефонів ввезуть в Україну за дозволами, які надані УДЦР імпортерам за п'ять місяців цього року.

Згідно з повідомленням, імпортери радіоелектронних засобів, у тому числі мобільних терміналів, продовжують дотримуватися визначених Національною комісією з питань регулювання зв'язку України правил щодо порядку ввезення з-за кордону РЕЗ. На 01.06.2010 року за зверненням юридичних і фізичних осіб УДЦР надав дозволів на ввезення 3 мільйонів 228 тисяч 287 мобільних телефонів.

За словами заступника начальника УДЦР Володимира КИРИЧЕНКА, процес внесення IMEI -кодів в базу даних під постійним контролем. Фахівці ретельно ставляться до розгляду заяв громадян, які звертаються в УДЦР з проханням зареєструвати IMEI -коди телефонів, які привезені з-за кордону. Водночас, як сказав він, багато і таких заявників, кому відмовляють. Причина - відсутність передбачених законодавством документів, які підтверджують факт ввезення мобільного телефону з-за кордону.

Довідка УНІАН. Згідно з рішеннями Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРС) №1338 і 1339 від 5 лютого 2009 р. в Україні заборонено продаж і використання мобільних телефонів, IMEI -коди яких відсутні в узагальненій базі даних УДЦР.

АПК

Міністерство аграрної політики України прогнозує початок збирання врожаю з 20 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам в Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Збиральну кампанію плануємо почати через тиждень", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він сказав, що якість зерна в поточному році залежатиме від погодних умов, проте, міністерство очікує, що воно буде у рамках середньорічних показників.

Нагадаємо, що МінАП прогнозує урожай зерна в поточному році на рівні 46 млн. тон, проте зазначає, що показник може бути скоректований залежно від погодних умов.

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Російська Федерація у 2011 році відмінить ввізні мита на 300 тис. тон українського цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Наступного року ми обов'язково вийдемо на експорт в Російську Федерацію. З Росією у нас підписаний договір, що з наступного календарного року вони відмінять на 300 тис. тон українського цукру ввізні мита, які сьогодні складають 330 дол. за тону", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня під час круглого столу заступник міністра аграрної політики України Іван ДЕМЧАК озвучив прогноз, що у 2010 році виробництво цукру в Україні складе 2,1-2,2 млн. тон. За його словами, площі під цукровим буряком дозволяють прогнозувати урожай цієї культури на рівні 16 млн. тон.

Також І. ДЕМЧАК нагадав, що зараз ведуть переговори з Росією і досягнуто попередньої домовленості про виділення квот для реалізації українського бурякового цукру на російському ринку.

Довідка УНІАН. За прогнозом Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор", в поточному році площі посівів цукрового буряка складуть 450 тис. га. На думку фахівців асоціації, збільшенню посівів сприятиме різке зростання цін на цукор на внутрішньому ринку України.

У 2009 році цукровий буряк в Україні посіяли на площі 330 тис. га. Урожай буряка склав 10 млн. тон. Виробництво бурякового цукру з буряка урожаю 2009 року склало 1,267 млн. тон. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюють у 2 млн. тон.

Погода

Завтра, 11 червня, на території України збережеться суха і жарка погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі температура повітря складатиме 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 29-34°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві також суха і жарка погода з температурою вночі 18-20°, вдень 31-33°, по області - вночі 15-20°, вдень 29-34°.

Сьогодні, 10 червня, температура води в Чорному і Азовському морях 21-24°, у Дніпрі біля Києва - 22°.

(УНІАН)