Головне на 10 червня (вечір)

Міністерство фінансів РФ уточнює, що кредит Україні по державній лінії не надавали.

Про це УНІАН повідомили у Мінфіні РФ.

"Угоди про надання кредиту Україні не було. Кредит по держлінії не надавали", - повідомили в Мінфіні РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, джерело в уряді повідомило наше агентство, що Україна отримала від російського "Внешторгбанку" кредит у розмірі 2 млрд. дол. строком на півроку. Співрозмовник сказав, що гроші на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли.

При цьому він підкреслив, що цей кредит ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницькою АЕС.

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував це повідомлення, проте сказав, що не може поки надати детальної інформації як про факт виділення кредиту, так і про його умови.

Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит у розмірі 2 млрд. дол. під 6,7% річних, строком на півроку, для покриття дефіциту Державного бюджету.

Про це УНІАН повідомило джерело в банківських колах України.

Співбесідник агентства також повідомив, що кредитний договір було підписано минулого тижня і передбачає право пролонгації три рази – кожні півроку.

«Передбачено право пролонгації тричі – кожні півроку. Фактично, загальний термін 2 роки. Мінфін зможе використати ці гроші для покриття дефіциту Держбюджету», - сказало джерело.

ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" обмежує газопостачання промислових підприємств, які мають значну заборгованість за спожитий енергоресурс.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні зазначено, що рішення прийняте відповідно до прийнятого плану заходів щодо підвищення рівня розрахунків за газ і поліпшення платіжної дисципліни серед усіх категорій споживачів.

Компанія зазначає що загальний борг промислових підприємств за 2008, 2009 і чотири місяці 2010 року досяг 4,9 млрд. грн., демонструючи чітку тенденцію до зростання. У 2008 р. заборгованість складала 363,9 млн. грн., у 2009 р. - 1,3 млрд грн., а за січень-квітень 2010 р. - 1,6 млрд. грн.

Найбільшими неплатниками є підприємства металургійної промисловості, зокрема ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (борг на 10.06.2010 р. - 304,8 млн. грн.), Дніпровський металургійний завод ім. Дзержинського (274,8 млн. грн.), ВАТ "Концерн "Стирол" (178,5 млн. грн.), ВАТ "Алчевский металургійний комбінат" (151,8 млн. грн.).

Також у повідомленні сказано, що відключення і обмеження постачання газу здійснюються зважаючи на значну суму заборгованості підприємств за спожитий газ, низький рівень розрахунків і враховуючи небажання підприємств погашати заборгованості відповідно до встановлених графіків. Постійне зростання заборгованості українських споживачів робить неможливим проведення НАК "Нафтогаз України" оплату імпортованого природного газу.

ДК "Газ України" і надалі вживатиме жорстких заходів до підприємств - боржників, які не забезпечують своєчасних розрахунків за спожитий природний газ і порушують договірні стосунки.

Міжнародна трубопровідна компанія розраховує на збереження дофінансування Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) у рамках програми допомоги Євросоюзу Польщі.

Про це кореспондентові УНІАН сказав генеральний директор "Сарматії" Сергій СКРИПКА, заявивши, що втрата цього фінансування не поставить крапку у реалізації ЄАНТК.

"Це не кінець проекту, оскільки це не єдині кошти, які ми планували отримати, але на динаміку реалізації проекту вплине дуже негативно" - сказав він.

С. СКРИПКА повідомив, що уперше про можливість перенесення коштів, призначених на добудову польської ділянки ЄАНТК за програмою "Інфраструктура і довкілля", заявив у кінці травня представник Міністерства регіонального розвитку Польщі.

За словами С. СКРИПКИ, відразу після цього "Сарматія" написала лист в це міністерство, яке відповідає за реалізацію програми допомоги, з проханням роз`яснити його позицію.

Представник "Сарматії" сказав, що компанія доки не отримала відповіді, зазначивши, що згідно з польським законодавством він повинен прийти не пізніше ніж за місяць.

С. СКРИПКА додав, що Міністерство економіки Польщі, яке є куратором проекту, "абсолютно не підтримує" цю ініціативу Міністерства регіонального розвитку.

В Україні не закриватимуть шахти, що мають продуктивні запаси вугілля, заявляє міністр вугільної промисловості України Юрій ЯЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в місті Шахтарську (Донецька обл.) після наради в ДП «Шахтарськантрацит» з приводу оптимізації структури управління галуззю.

«Закривати шахти, де є продуктивні запаси вугілля, ми не будемо і не збираємося», - сказав міністр.

Кажучи про те, що у вугільній галузі країни сьогодні визначені 63 шахти, які за певної інвестиційної підтримки можуть бути дуже перспективними, Ю.ЯЩЕНКО зазначив, що решта всіх вугільних підприємств не закриватиметься, а чекатиме інвестицій. «Ті шахти, які «важчі на підйом» ми їх не закриваємо, ніхто не збирається їх закривати. Ми ставимо ці шахти немов би в чергу на розвиток. Таких шахт ще стільки ж (тобто 63), - пояснив Ю.ЯЩЕНКО - Ми ставимо їх в чергу на розвиток. А поки що підтримуватимемо, адже там є запаси продуктивні, доступ до родовища, інфраструктура виробнича тощо. Але зараз грошей немає на їх підйом об`єктивно».

Міністр припустив, що, можливо, ресурси, які є на цих поки що неперспективних шахтах, використовуватимуться на 63-х об`єктах, «точках зростання», які зараз виділені в перспективні для інвестування. «Можливо там ресурси, які поки що не потрібні, трудові, матеріально-технічні й частину фінансових ресурсів переведемо в «точки зростання» і прискоримо це зростання».

(УНІАН)