Курс НБУ на 11.06.10

Офіційний курс НБУ на 11.06.10100 USD - 791.6900 (10 червня - 791.8100)100 EUR - 953.5906 (10 червня - 950.9638)10 RUR - 2.5074 (10 червня - 2.4954)Облікові курси банківських металів на 11.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 96586.18 (10 червня - 97788.54)961 XAG 10 Срібло - 1423.46 (10 червня - 1446.64) 962XPT10Платина - 120574.39(10 червня-121146.93)964 XPD 10 Паладій - 35467.71 (10 червня - 35235.55)

Офіційний курс НБУ на 11.06.10 100 USD - 791.6900 (10 червня - 791.8100) 100 EUR - 953.5906 (10 червня - 950.9638) 10 RUR - 2.5074 (10 червня - 2.4954) Облікові курси банківських металів на 11.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 96586.18 (10 червня - 97788.54) 961 XAG 10 Срібло - 1423.46 (10 червня - 1446.64) 962XPT10Платина - 120574.39(10 червня-121146.93) 964 XPD 10 Паладій - 35467.71 (10 червня - 35235.55)

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