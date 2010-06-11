Курс НБУ на 11.06.10
08:46, 11 червня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 11.06.10100 USD - 791.6900 (10 червня - 791.8100)100 EUR - 953.5906 (10 червня - 950.9638)10 RUR - 2.5074 (10 червня - 2.4954)Облікові курси банківських металів на 11.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 96586.18 (10 червня - 97788.54)961 XAG 10 Срібло - 1423.46 (10 червня - 1446.64) 962XPT10Платина - 120574.39(10 червня-121146.93)964 XPD 10 Паладій - 35467.71 (10 червня - 35235.55)
Офіційний курс НБУ на 11.06.10
100 USD - 791.6900 (10 червня - 791.8100)
100 EUR - 953.5906 (10 червня - 950.9638)
10 RUR - 2.5074 (10 червня - 2.4954)
Облікові курси банківських металів на 11.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 96586.18 (10 червня - 97788.54)
961 XAG 10 Срібло - 1423.46 (10 червня - 1446.64)
962XPT10Платина - 120574.39(10 червня-121146.93)
964 XPD 10 Паладій - 35467.71 (10 червня - 35235.55)
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