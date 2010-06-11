Анонс на 11 червня

Прес-конференція на тему: "Скасування ПДВ на будівельні роботи відновить будівельні роботи і знизить ціни на житло". Учасники: голова Ради директорів Української будівельної асоціації Лев Парцхаладзе; заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро Ісаєнко, віце-президент Будівельної палати України Станіслав Сташевський.

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Відбудеться громадське обговорення проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю». Організатор - Міністерство економіки України. В обговоренні візьме участь заступник міністра економіки України Олександр Сухомлин, представники інших органів виконавчої влади та громадських організацій, уповноважених представляти інтереси виробників та суб`єктів господарювання роздрібної торгівлі.

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Прес-конференція на тему: «Іноземні інвестори залишають Україну?». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; партнер юридичної фірми Astapov Lawyers Олег Мальський; фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов. Питання: чого очікують іноземні інвестори від України? Фактори, які зменшують інвестиційну привабливість України. Головні причини відмови іноземних інвесторів від українського ринку.

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Прес-конференція на тему: «Безробіття в Україні: очікування та прогнози на осінь». Учасники: Віталій Рябуха, начальник відділу формування статистичної інформації Державного Центру зайнятості України; Мирослав Якибчук, голова Національного форуму профспілок України; Кирило Ткаченко, директор департаменту Конфедерації роботодавців, член наглядової ради Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

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Прес-конференція на тему: «Нестабільність припливу іноземної валюти та нерівномірне відновлення економіки України як фактори стримування зростання курсу гривні». В роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

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Розпочне роботу пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю міністра вугільної промисловості України Юрія Ященка. Відбудеться брифінг міністра.

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Прес-конференція на тему: «МВФ не відмовляє Україні в кредиті, але поки що не дає. Виною - криза в Європі?». Учасники: Олексій Плотніков, голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики Комітету ВРУ з питань економічної політики; Володимир Лановий, директор Центру ринкових реформ; Валерій Гладкий, ген.директор аналітичного Центру «Бюро економічних і соціальних технологій».

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У м. Донецьку відбудеться виїзне розширене засідання Правління Українського союзу промисловців і підприємців. Обговорюватиметься проблема посилення інноваційної політики як основи зростання конкурентоспроможності економіки України. Програма заходу передбачає також відвідування підприємств м. Донецька, які використовують інноваційні технології та ознайомлення з підготовкою СК «Донбас Арена» до EURO 2012.

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У м. Одесі відбудеться нарада з питань підготовки та організації збирання ранніх зернових і зернобобових культур врожаю 2010 року. Заплановано участь: віце-прем`єр-міністра України Віктора Слаути, міністра аграрної політики України Миколи Присяжнюка, міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича та ін Перед початком засідання учасники ознайомляться з демонстраційним полігоном сортів сільськогосподарських культур вітчизняної селекції Одеського селекційно-генетичного інституту НААН; відбудеться презентація нової моделі літака сільськогосподарської авіації спільної українсько-російської розробки «Фермер»-2Д» на базі Одеського інституту агропромислового виробництва; візьмуть участь у церемонії вручення сільськогосподарським товаровиробникам області зернозбиральних комбайнів, придбаних за кошти обласного бюджету.

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