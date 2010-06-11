Янукович змінив гендиректора “Укрспецекспорту”
11:45, 11 червня 2010Різне
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Призначив Саламатіна
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Дмитра САЛАМАТІНА генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового і спеціального призначення.
Текст відповідного указу від 10 червня розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляли, Д. САЛАМАТІН (1965 року народження) є народним депутатом від Партії регіонів.
До цього "Укрспецекспорт" очолював Сергій БОНДАРЧУК.
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