Янукович змінив гендиректора “Укрспецекспорту”

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Дмитра САЛАМАТІНА генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового і спеціального призначення.

Текст відповідного указу від 10 червня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляли, Д. САЛАМАТІН (1965 року народження) є народним депутатом від Партії регіонів.

До цього "Укрспецекспорт" очолював Сергій БОНДАРЧУК.