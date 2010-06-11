У серпні-вересні у владі відбудуться кадрові зміни

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що усерпні-вересні відбудуться кадрові зміни усередині влади.

Таку думку М. ТОМЕНКО висловив в інтерв`ю "Газеті по-українськи" (№ 85 від 11 червня).

"На серпень-вересень слід чекати кадрових змін. Позиція ЯНУКОВИЧА така - ми виконали зобов`язання, дали "литвинівцям", комуністам і перебіжчикам посади, а тепер дивимося. Погано справляєтеся - міняємо. На осінь змінять ряд губернаторів. Може, до третини складу", - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, ключовою основою кадрових змін стане необхідність Партії регіонів перед проведенням місцевих і парламентських виборів монополізувати усі сфери життя. "Скрізь має бути Партія регіонів, а не комуністи, "литвинівці" або якісь ліві люди. Партія ЛИТВИНА вже робить заяви, що її знищують на місцях. Багато представників Компартії не мають у владі ніяких повноважень, міністри у тому числі. Найбільше посади віддали перебіжчикам з БЮТ або "Нашої України", які першими перейшли в коаліцію. А тепер вже ніхто не зацікавлений, щоб чийсь родич був заступником міністра оборони і розпоряджався усім військовим майном", - пояснив він.

"Усе одно влада у кращій ситуації, ніж ми. Вони хоч би публічно один одного не товчуть. Це і причина слабкої підтримки суспільством опозиції", - переконаний М. ТОМЕНКО.