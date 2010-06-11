Міжфракційна група ВР та експерти закликали керівництво України посилити боротьбу з тютюновою епідемією

Одеса. Посилити боротьбу з тютюновою епідемією в країні, зокрема, знявши обмеження на підвищення роздрібної вартості цигарок після підвищення акцизів, розширивши перелік місць, заборонених для тютюнопаління, та повністю заборонивши рекламу цигарок, закликали владу учасники «круглого» столу «Контроль тютюнопаління в Україні: досягнення, виклики, плани».

За наслідками круглого столу щодо проблеми реалізації державної політики в сфері протидії тютюновій епідемії, його учасники ухвалили сьогодні Звернення на адресу Президента, ВР та Кабміну України щодо посилення боротьби з тютюнопалінням, особливо серед молоді та підлітків.

Як зазначається у Зверненні, державна політика України, що приєдналася до Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо боротьби проти тютюнової епідемії, увінчалася упродовж останніх двох років значними досягненнями.

Завдяки реалізації послідовних дій у галузі податкової політики, говориться в документі, в тому числі «через істотне підвищення акцизів, ціни на сигарети зросли торік більш як на 80 %, а споживання тютюнових виробів, за даними Київського міжнародного інституту соціології, лише за 4 місяці 2009 року зменшилось на 3 відсотки».

«Уряд і парламент продовжують дотримуватися політики збільшення акцизного тиску на сигарети, зокрема, 20 травня цього року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів», яким передбачено подальше підвищення ставок акцизу на тютюнову продукцію», говориться у Зверненні.

Однак, будучи ефективним у сфері оподаткування тютюнових виробів, цей Закон водночас «містить норми, які зобов’язують Кабінет Міністрів перешкоджати зростанню роздрібних цін на сигарети. Попри зростання акцизів, тютюнові вироби будуть залишатися такими ж доступними для українців. Такі нововведення нівелюють досягнуті позитивні результати щодо зменшення рівня куріння і є неприпустимими з точки зору охорони здоров’я українського населення», - наголошують автори документа.

Народний депутат Павло УНГУРЯН, що очолює Міжфракційну депутатську групу ВР України у складі 68 членів парламенту, член фракції КПУ у ВР Євген ЦАРКОВ, координатор в Україні кампанії «Майбутнє без куріння Ганна ГОПКО, голова Асоціації замовників та виробників соціальної реклами Ігор БАБІЙ та інші учасники «круглого» стола констатували, що «з 1 січня 2010 року в Україні заборонена реклама тютюнових виробів у друкованих ЗМІ та у носіях зовнішньої реклами. Понад 15 років тютюнова продукція не рекламується також на ТБ і радіо», що позитивно вплинуло на зниження рівня споживання тютюнових виробів, особливо серед неповнолітніх».

Однак викликає тривогу проблема «широкого поширення в українському сегменті Інтернету реклами та продажу електронних сигарет, часто невідомого походження та без належного споживчого маркування».

Згідно з висновками МОЗ, ці вироби не пройшли в Україні належної санітарно-гігієнічної експертизи і не відповідають визначеним показникам якості та безпечності для здоров’я людини. Хоча, зазначається у Зверненні, «поки що нема законодавчої бази для регулювання таких пристроїв, не розроблено стандартів для досліджень і недостатньо підстав стверджувати про їх ефективність при відмові від куріння. Втім це не завадило парламентам Австралії, Канади, Туреччини, Бразилії, Данії, Норвегії та інших країн заборонити продаж та/або рекламу електронних цигарок».

З урахуванням викладеного, учасники «круглого» стола закликали керівництво України «невідкладно скасувати норму Закону України від 20 травня 2010 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів», яка перешкоджає зростанню роздрібних цін на тютюнові вироби. Не допустити повернення зовнішньої реклами тютюнових виробів. Терміново розробити законодавче регулювання обігу електронних сигарет /e-cigarette/ і надати змогу громадським організаціям брати активну участь у формуванні та реалізації державної політики із боротьби проти тютюнової епідемії».

Як зауважив на прес-конференції, де було оприлюднено Звернення, провідний експерт Експертної ради громадських організацій із соціальної проблематики (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, дитяче насилля, ВІЛ\СНІД) Олег ІВЧЕНКО, «законодавче регулювання обігу електронних сигарет /e-cigarette/ набуло останнім часом особливої актуальності. Сподіваємося також, що буде скасовано норму Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів».