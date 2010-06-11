Головне на 11 червня

Уряд напрацював низку заходів, реалізація яких дозволить за два роки вийти на беззбиткову роботу НАК «Нафтогаз України».

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв’ю агентству “Ройтарс”.

Тоді, за словами глави уряду, у НАК будуть кошти на розвиток - в першу чергу на модернізацію вітчизняної ГТС.

Прем’єр-міністр підкреслив, що налагодження фінансового стану «Нафтогазу» буде зроблено не за рахунок підвищення тарифів для населення. Натомість уряд добиватиметься безумовної платіжної дисципліни від споживачів.

«Хороша динаміка «Нафтогазу» - з дефіциту 45 млрд. грн., який нам залишили, до дефіциту 10 млрд. на кінець поточного року - дає нам право розраховувати на те, що наступного року компанія буде приносити прибуток. Тобто фінансовий план «Нафтогазу» на наступний рік передбачатиме отримання прибутку і направлення цього прибутку на інвестиційну діяльність, а також на сплату податків», - зазначив М.АЗАРОВ.

В Україні розпочали реєстрацію мопедів з видачею спеціальних номерних знаків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України із посиланням на заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України Олександра ДЕМ"ЯНКО.

Він нагадав, що введення державної реєстрації мопедів з 1 січня 2010 року передбачено прийнятим 24 вересня 2008 року Верховною Радою Законом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно вдосконалення регулювання стосунків у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

Як відзначив А.ДЕМЬЯНКО, перша державна реєстрація мопедів, придбаних до 2010 року, до 1 липня цього року може проводитися без надання документів, які підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державтоінспекцією відповідних перевірок.

Під час реєстрації мопедів передбачається видача тимчасових реєстраційних талонів на паперовій основі, які в 5 разів дешевше за пластикове свідоцтво про реєстрацію. При цьому термін дії таких талонів не встановлюється.

Вартість реєстрації мопедів повинна складатися лише з вартості тимчасового реєстраційного талона (45 грн.), номерного знаку, послуг за огляд транспортного засобу (11 грн.) і оформлення реєстраційних документів (15 грн.).

Для мопедів розроблений окремий тип номерних знаків. На сьогоднішній день Департаментом ресурсного забезпечення МВС України на підставі проведених тендерних процедур визначені виробники цих номерних знаків і підготовлені проекти договорів. Орієнтовна вартість номерних знаків для мопедів не перевищуватиме 25 грн.

У ДАІ відзначають, що право на управління мопедами (категорія „A1”) може бути надане особам, які досягли 16-річного віку. Право на управління транспортними засобами відповідної категорії підтверджується посвідченням водія транспортного засобу і талоном до посвідчення водія транспортного засобу.

А.ДЕМ"ЯНКО повідомив, що з початку року в Україні зареєстровано 972 ДТП за участю водіїв мопедів (з них 752 - з постраждалими), в яких 57 людей загинули і 853 отримали травми.

За підсумками 5-ти місяців, реальний дефіцит бюджету становить 1,4% від ВВП, що суттєво менше очікуваних показників за підсумками року 5,3%.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв’ю агентству “Ройтарс”.

Глава уряду стверджує, що за три місяці, які працює новий Кабінет міністрів, вдалося навести порядок в державному управлінні і фінансах, що вже дає позитивні результати в економіці.

Зокрема, стабілізовано платіжний баланс України, золотовалютні резерви збільшились на 2 млрд. дол., почалось зростання промислового виробництва.

Також, на переконання прем’єр-міністра, державний борг України зараз перебуває на безпечному рівні, хоча попереднім урядом був збільшений з 10% до 32% від ВВП. «Я не розумію політику, яку проводив попередній уряд. Як можна залучати короткострокові кредити на шість-дев’ять місяців під 30%? Це повна залежність від запозичень і бездумність. А ще й примушення підприємств до дорогих кредитів, адже хто позичить підприємству дешевше, ніж уряду? Ми будемо виходити на ринок запозичень тільки коли буде сприятлива ситуація та залучатимемо кредити винятково на довгий термін і на вигідних для нас умовах», - сказав він.

М.АЗАРОВ поінформував, що перед урядом поставлено завдання впродовж двох років вийти на докризовий рівень ВВП. «Ми повинні робити зараз все, щоб не за три роки, а за два максимум, вийти на докризовий рівень ВВП, тому річний приріст в 4,8% я вважаю недостатнім», - наголосив глава уряду.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-травні цього року збільшила транзит природного газу до країн Європи на 42,7%, або 12,629 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 42,227 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що в травні ц.р. компанія збільшила транзит природного газу до країн Європи на 0,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 7,609 млрд. куб. м.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-травні ц.р. збільшилося на 32,1% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 70,466 млрд. куб. м.

У травні проти квітня в усіх областях України, а також у Києві зафіксована дефляція, при цьому в Севастополі - інфляція 1,3%. Про це повідомляє офіційний сайт Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами зниження споживчих цін за підсумками травня стали Миколаївська, Полтавська області - дефляція 0,9%, Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська та Чернівецька області - дефляція 0,8%.

З початку року (травень 2010 року проти грудня 2009 року) в усіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше виросли у Севастополі - на 7,3%, АР Крим - 5,4%, Києві - 4,7%, Одеській та Львівській областях, - 4,4%. Менше всього ціни виросли в Чернігівській - 2,1%, Волинській, - 2,3%, Рівненській та Тернопільській областях - 2,4%.

Лідерами зниження цін на продукти харчування і безалкогольні напої у травні стали: Чернігівська область - 2,5% (з початку року - зростання 2,5%), Кіровоградська область - 2,2% (зростання 4,4%) і Миколаївська область - 2% (зростання 5,7%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у травні проти квітня найбільше подорожчали у Львівській області - 1,5% (з початку року - зростання 6,7%), Запорізькій і Волинській областях, - 1,1% (зростання 7,7% і 6,6% відповідно). В Одеській (зростання 7%), Тернопільській (зростання 6,4%) і Чернівецькій областях (зростання 5,5%) ціни у травні залишилися без змін, у Києві знизилися на 0,1% (з початку року - зростання 5,8%).

Ціни на одяг і взуття у травні найбільше виросли в Херсонській області - на 0,5% (з початку року - зростання 1,7%), у Києві (з початку року - зростання 1,1%), Полтавській (зростання 1,8%), Житомирській (зростання 1,7%) і Харківській (зниження 0,5%) областях - на 0,4%. У Львівській, Миколаївській і Чернівецькій областях та Севастополі зафіксовано зниження цін в середньому на 0,3%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у травні до квітня найбільше подорожчали в Севастополі - на 14,5% (з початку року - зростання 25,1%), Рівненській області (зростання 3,8%) - 0,5%, Миколаївській (зростання 2,9%) та Чернігівській (зростання 0,2%) областях, - на 0,4%. При цьому в Житомирській (зростання 0,7%), Дніпропетровській (зниження 6,4%), Івано-Франківській (зростання 0,6%) областях у травні проти квітня спостерігалося зниження цін в середньому на 1%.

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у травні до квітня найбільше виросли в Чернігівській і Одеській областях - на 0,7% (зростання 0,1%) і 0,5% (зростання 0,7%) відповідно, при цьому в одинадцяти областях України і Севастополі ціни знизилися в середньому на 0,2%.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я у травні стали Луганська область - 1,5% (з початку року - зростання 4,2%) і Київ - 1,4% (зростання 4,8%).У п`яти областях країни спостерігалося зниження цін в середньому на 2,9%, найбільше в Донецькій області - на 0,3% (з початку року - зростання на 2%).

Ціни в транспорті у травні проти квітня найбільше виросли в Чернівецькій - 6,2% (зростання 12,1%), Чернігівській, - 1,4% (зростання 4,9%) і Рівненській областях - 1,1% (зростання 6,1%), у Волинській області і Севастополі зафіксовано зниження цін на 0,5% (зростання 3,3% і 4% відповідно).

Ціни на послуги зв`язку у травні проти квітня виросли, в основному, у Львівській - 0,2% (зниження 7,7%), Дніпропетровській, - 0,1% (зниження 8%) областях. У 17 областях і Києві у травні проти квітня зафіксовано зниження цін в середньому на 0,3%.

Ціни у сфері відпочинку і культури у травні проти квітня найбільше виросли в Києві - 0,7% (з початку року - зростання 0,7%). Водночас, у 20 областях України і Севастополі у травні проти квітня зафіксовано зниження цін у цій сфері.

Вартість освіти у травні до квітня збільшилася, в основному, у Севастополі - 2,5% (зростання 3%), Києві і Миколаївській області - 0,5% (зростання 0,7% і зниження 2,2% відповідно), у Волинській, Київській і Херсонській областях - знизилася на 0,1% (зростання 0,2%, зниження 0,1% і зростання 1,5% відповідно).

Вартість послуг ресторанів і готелів у травні до квітня найбільше виросла в Севастополі - на 3,4% (з початку року - зростання 5,1%), Дніпропетровській, - на 1,8% (зростання 3,6%) і Донецькій областях - 1,5% (зростання 3,3%), менше всього в Черкаській і Київській областях - на 0,1% (зростання 3,4% і 1,8% відповідно), у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Сумській, Тернопільській і Чернівецькій областях ціни не змінилися.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-квітні 2010 року склало 1 млрд. 881,2 млн. дол., що на 5,8% менше, ніж у січні-квітні 2009 року (1 млрд. 996,6 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у січні-квітні експорт товарів склав 14 млрд. 562,5 млн. дол. (на 28,1% більше від показника за січень-квітень 2009 року), імпорт - 16 млрд. 443,7 млн. дол. (на 23% більше). Також повідомляють, що коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,89 (у січні-квітні 2009 року - 0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 195 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-квітнем 2009 року, збільшилася частка чорний металів - з 28,1% до 30%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки - з 4,4% до 7,2%, механічних машин - з 6,2% до 6,8%, руд, шлаків і золи - з 3% до 4%, залізничних і трамвайних локомотивів, колійного устаткування - з 2,1% до 3,9%.

Водночас зменшилася частка зернових культур - з 9,5% до 6,1%, електричних машин - з 4,8% до 4,6%, виробів з чорних металів - з 5,7% до 3,4%, добрив - з 2,8% до 2,1%, насіння і плодів олійних рослин - з 2,3% до 1,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин - з 3,7% до 5,3%, полімерних матеріалів, пластмас - з 3,7% до 4,2%, чорних металів - з 2,2% до 3,2%, руд, шлаків і золи - з 1,8% до 2,9%, паперу і картону - з 2,4% до 2,6%.

Водночас, зменшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки - з 35,5% до 32,5%, механічних машин - з 8% до 7,1%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, - з 5,2% до 4,7%.

За даними Держкомстату, у квітні 2010 року експорт товарів збільшився проти квітня 2009 року на 37,7% і склав 4 млрд. 227,3 млн. дол., імпорт - на 28,7%, до 4 млрд. 622,9 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками квітня поточного року склало 395,6 млн. дол. (у квітні 2009 року воно також було негативним - 520,8 млн. дол.).

Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ допускає, що «Внешторгбанк» Росії виділив Україні кредит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції.

"Я допускаю. Тому що такі переговори велися протягом останнього часу, що кошти, які надійшли зараз в Україну, є свого роду бридж-кредитом, виділеним одним з комерційних банків уряду України на період до 6 місяців під досить непогані ставки, - 6,7% ", - сказав М. ЗУРАБОВ.

При цьому посол не назвав суму виділеного кредиту. Він висловив надію, що Україна зможе повернути кредит через півроку, коли вийде на ринок запозичень.

"Те, що цей кредит видав, наскільки я інформований, «Внешторгбанк», теж є абсолютно нормальним", - сказав М. ЗУРАБОВ, додавши, що "знає, що декілька комерційних банків теж були зацікавлені видати такий бридж-кредит українському уряду".

Міністерство закордонних справ України отримало інформацію про звільнення судна - автомобілевоза Asian Glory під прапором Великобританії, на борту якого серед інших членів екіпажа є 10 громадян України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС, з моменту захоплення в піратський полон 1 січня 2010 року зовнішньополітичне відомство тримало цю справу на особливому контролі.

Міністерство закордонних справ на постійній основі займалося питаннями безпеки громадян України, захоплених морськими корсарами, забезпечення їх необхідними продуктами харчування, питною водою і медикаментами, з метою полегшити їх перебування в полоні морських розбійників, сказано у коментарі заступника міністра Руслана ДЕМЧЕНКА.

"У МЗС відбулися зустрічі з родичами українських моряків, зокрема, моя остання зустріч відбулася 9 червня 2010 року. Під час бесід їм надавали інформацію про стан здоров`я членів екіпажа, рівні забезпечення провізією і про вжиті Міністерством закордонних справ України заходи у справі звільнення українських моряків з піратського полону. Завдяки спільним зусиллям МЗС, дипломатичних установ України за кордоном, інших причетних установ, компанії оператора Zodiac Maritime Agencies LTD досягнута загальна мета - звільнення наших моряків і збереження їх життів і здоров`я", - зазначає Р. ДЕМЧЕНКО.

МЗС продовжує контролювати ситуацію навколо повернення моряків на Батьківщину.

Р. ДЕМЧЕНКО сказав, що МЗС продовжує докладати зусилля для звільнення ще чотирьох громадян України, які знаходяться в полоні сомалійських піратів на трьох суднах: MV Frigia, Marida Marguerite та Eleni P.

Зовнішньополітичне відомство України продовжує вживати усіх можливих заходів дипломатичного характеру з метою швидкого звільнення українських моряків з піратського полону.

(УНІАН)