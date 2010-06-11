Курс НБУ на 14.06.10
19:38, 11 червня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 14.06.10100 USD - 791.5800 (11 червня - 791.6900)100 EUR - 959.9491 (11 червня - 953.5906)10 RUR - 2.5172 (11 червня - 2.5074)Облікові курси банківських металів на 14.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 96612.34 (11 червня - 96586.18)961 XAG 10 Срібло - 1449.38 (11 червня - 1423.46)962XPT10Платина-122061.64(11 червня-120574.39)964XPD10Паладій - 35700.26 (11 червня - 35467.71)
Офіційний курс НБУ на 14.06.10
100 USD - 791.5800 (11 червня - 791.6900)
100 EUR - 959.9491 (11 червня - 953.5906)
10 RUR - 2.5172 (11 червня - 2.5074)
Облікові курси банківських металів на 14.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 96612.34 (11 червня - 96586.18)
961 XAG 10 Срібло - 1449.38 (11 червня - 1423.46)
962XPT10Платина-122061.64(11 червня-120574.39)
964XPD10Паладій - 35700.26 (11 червня - 35467.71)
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