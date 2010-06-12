Лазаренку на 7 місяців зменшили термін ув’язнення

Колишньому прем`єр-міністру України Павлу ЛАЗАРЕНКУ суд США зменшив на сім місяців термін ув’язнення у федеральній в`язниці Дубліну (штат Каліфорнію).

Як пише газета "Сегодня" 12 червня 2010 р., ця інформація вже з`явилася на офіційному сайті Бюро в`язниць США.

Раніше екс-прем`єр-міністра України збиралися випустити у серпні 2012 року, тепер — 11 січня 2012 року.

«ЛАЗАРЕНКО може знову звернеться у 2011 році з проханням скоротити термін ще більше, - сказав виданню адвокат П.ЛАЗАРЕНКА Іван ЛОЗОВИЙ, який тривалий час працював в США. - Справа у тому, що раз на рік арештант подає до спеціальної комісії прохання про скорочення терміну - там можуть врахувати і хорошу поведінку, і те, що арештант розкаявся, і те, що він допомагає адміністрації - наприклад, читає лекції сусідам по камері».

Як відомо, П.ЛАЗАРЕНКА було засуджено в США за «відмивання» грошей.