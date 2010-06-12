ГОЛОВНЕ на 12 червня (день)

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Законодавство

Президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), народний депутат Анатолій КІНАХ вважає, що проект закону Податкового кодексу України має бути прийнято Верховною Радою до 15 липня. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Донецьку на прес-конференції після виїзного розширеного засідання Правління УСПП.

«Я думаю, що ми повинні прийняти проект Податкового кодексу до завершення цієї сесії, - сказав А.КІНАХ, - Тобто, умовно, десь до 15 липня з тим, щоб за півроку до формування бюджету, прогнозовано з техніко-економічними обгрунтуваннями всі ті нові рішення, які будуть у Податковому кодексі, врахувати в державному бюджеті 2011 року». При цьому він додав, що в парламенті «і в першому, і в другому читанні треба серйозно працювати, тому що система оподаткування впливає на життя кожної людини».

Водночас він підкреслив, що в Україні ще цілий місяць широко обговорюватиметься проект нового Податкового кодексу й вноситимуться відповідні корективи.

«Нас дещо турбує той факт, що уряд розглянув проект Податкового кодексу, не провівши відповідних глибоких процедур, громадських слухань, роботи з експертами тощо. Але сьогодні, коли вже проект закону про Податковий кодекс внесено до парламенту, ми організовуємо, починаючи вже з 16 червня, дуже серйозні слухання експертів, представників бізнесу, аналітиків із тим, щоб на всіх етапах розгляду податкового кодексу вже в парламенті, як закону, ми максимально б внесли те, що необхідно для вдосконалення податкової системи», - пояснив А.КІНАХ. Він підкреслив, що вдосконалювати Податковий кодекс потрібно «не лише у фіскальній частині, але й у частині стимулюючій – треба глибоко розібратися з податком на додану вартість, у питаннях компенсації негативного сальдо, в спрощенні оподаткування для малого й середнього бізнесу тощо».

«Я сподіваюся, й ми зробимо все з нашого боку, щоб проект закону про Податковий кодекс на всіх етапах був доповнений, якісно вдосконалений і обов`язково прийнятий із тим, щоб уже бюджет 2011 року формувався на більш якісній і стимулюючій податковій системі, що вкрай важливо для всіх, особливо для промисловців і підприємців», - сказав голова УСПП, зазначивши, що його організація «постійно працюватиме з владою над вирішенням цього завдання».

А.КІНАХ нагадав, що сьогодні, на жаль, податкова система України, згідно з висновками міжнародних експертів, «є однією з гірших у світі». За його словами, минулого року Світовий банк і ряд незалежних аналітичних агентств проводили аналіз податкової системи в 183 державах світу, й Україна в цьому дослідженні одержала рейтинг під номером 181. «Було зроблено вкрай неприємний висновок, що по непрозорості адміністрування, по корумпованості, по фіскальному тиску податкова система України одна з гірших у світі», - повідомив А.КІНАХ.

«Звичайно ж, Податковий кодекс у цьому плані має для нас величезне значення, і це завдання треба вирішувати в постійному діалозі влади та бізнесу», - зазначив А.КІНАХ.

ПЕК

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сподівається домовитися з ВАТ «Газпром» щодо спірних 11 млрд. куб. м газу, щоб не постраждали ані бюджет, ані газовий баланс України. Про це він сказав у прямому ефірі на телеканалі «Інтер» у п`ятницю ввечері.

«Ніяких грошей і ніякого газу ми з балансу своєї країни не віддамо. Ми не підемо тим шляхом, яким йшла голова нашого попереднього уряду, коли бездумно кудись втратили 11 мільярдів кубів. Зараз це з’ясовують правоохоронні органи. І поставили, дійсно, країну на межу виживання», – сказав він

При цьому він додав, що «це не наш шлях, і ми знайдемо відповідні інтереси і домовленості з «Газпромом» з тим, щоб ані бюджет нашої країни, ані газовий баланс не постраждали».

Також Ю.БОЙКО відзначив, що голова ради директорів компанії RosUkrEnergo, заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ вже «одержав інформацію, що швидкого повернення грошей не буде».

«Я хочу вам ще раз нагадати, з тим, щоб у вас не було ніяких інсинуацій, голова ради директорів компанії RosUkrEnergo, він же заступник голови «Газпрому» Росії, пан ГОЛУБЄВ Валерій Олександрович вже одержав, в усякому разі, неофіційну інформацію про те, що ніякого швидкого повернення не буде», – додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу у ході тривалої суперечки між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, які належать RosUkrEnergo.

Це рішення підтверджує, що спірний об`єм газу було вилучено «Нафтогазом» з порушенням умов контракту про зберігання газу з RosUkrEnergo і що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, які перебувають у підземних газових сховищах України, на тих самих умовах, що і до вилучення.

На додаток Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів щодо поставок, транзиту і зберігання газу. Це раніше прийняте рішення також набирає чинності, і тому зазначена вище сума має тепер бути виплаченою RosUkrEnergo як частина цього нового рішення.

Нагадаємо, цей об`єм газу було вилучено НАКом у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАКом і «Газпромом» в січні 2009 року RosUkrEnergo було виключено зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

Довідка УНІАН. У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією в Швейцарії для поставки туркменського газу до України до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСІН (10% акцій).

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Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України”. Про це в інтерв`ю "Українській правді" повідомив голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що "нанесений збиток полягає у тому, що Україна має повернути РосУкрЕнерго додаткові обсяги газу у вигляді штрафних санкцій".

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ також спростував наявність у нього конфлікту інтересів у цьому питанні.

“Я не є партнером Дмитра ФІРТАША, і в газовій сфері у мене ніколи не було інтересів", - сказав він.

За словами голови СБУ, Д.ФІРТАШ має опціон на придбання частини акцій каналу "Інтер", однак він не реалізований.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, який належав RosUkrEnergo. До того ж Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.

9 червня міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО допустив оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу у тяжбі між НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.

Довідка УНІАН. У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією у Швейцарії для постачання туркменського газу в Україну до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСИН (10% акцій).

Будівництво. ЖКГ

Міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ заявляє про брак фахівців в очолюваній ним галузі і погіршенні кадрового потенціалу в органах влади. Про це міністр заявив сьогодні, перебуваючи у Кременчуку (Полтавська обл.).

«Кадровий потенціал, на жаль, сьогодні в органах влади, у зв`язку з цією кадровою чехардою погіршується. Одні звільняються, інші приходять, тільки підготуються і знову йдуть. Зарплати невисокі і тому у нас так. От, якщо узяти 175 людей у міністерстві, то тільки на 40 можна ставити…», - сказав міністр.

За його словами, міністерство сьогодні активно шукає кадри в регіонах і закликає професіоналів з регіонів допомагати галузі.

«Наприклад, у нас є в міністерстві спеціальна структура, яка опікується нормативно-законодавчою базою, то вирішувати ту або іншу проблему я їх налаштую, створивши робочу групу з людьми з регіонів, і вирішувати її», - сказав О.ПОПОВ.

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Міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ оцінює в 60-70 млрд. гривень обсяг необхідних коштів на реалізацію загальнодержавної програми реформування й розвитку житлово-комунального господарства до 2015 року. Про це він повідомив під час перебування в Миргороді (Полтавська обл.)

За його словами, з названої суми кошти, перш за все необхідно направити на оновлення основних фондів підприємств ЖКГ.

«З цієї суми 20,5 млрд. грн держава повинна виділити на підтримку регіонів і в кожного є шанс одержати частину цих коштів, для цього потрібні ідеї та проекти для їх втілення», - сказав міністр.

О.ПОПОВ пообіцяв, що міністерство ЖКГ допоможе місцевій владі у пошуках і заохоченні інвесторів, а також закликав місцевих бізнесменів приєднатися до роботи з модернізації ЖКГ.

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Міністерство житлово-комунального господарства в 2010 році виділить на модернізацію ліфтового господарства 90 млн. грн. Про це сьогодні в Кременчуку (Полтавська обл.) заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ.

За його словами, міністерство ухвалило рішення реанімувати програму з модернізації ліфтів, яка минулого року не працювала.

«Цього року на це виділимо 90 млн. грн., наступного - більше. Сьогодні міністерство працює над розробкою довгострокової програми модернізації ліфтового господарства, яка дозволила б об`єднати зусилля муніципалітету, держави і населення, а також використовувала б потенціал вітчизняних виробників», - сказав міністр.

Він також повідомив, що сьогодні вітчизняні товаровиробники подали до Міністерства свої розрахунки з капремонту ліфтів. Вартість повного капремонту із заміною самої кабіни ліфту становить 100-110 тис. грн.

«Ми перевагу сьогодні віддаватимемо ОСББ, які разом з нами готові вкладати кошти у ремонти», - сказав міністр

Нагадаємо, в Україні функціонує близько 86 тисяч ліфтів, 32% з яких експлуатуються понад 25 років.

Автопром. Транспорт

11 червня 2010 року на зборах Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська обл.) головою Ради підприємства обрано Андрія БЕВЗУ замість ТОВ "Веррона Плюс". Про це повідомив представник холдингу.

За його словами, ТОВ «Веррона Плюс» володіє 1 акцією ХК "АвтоКрАЗ" і перебуває на цій посаді з 29.04.2010.

«Члени Наглядової ради вирішили призначити на посаду голови Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" члена Наглядової ради А.БЕВЗУ. Він володіє 20 акціями ХК "АвтоКрАЗ". Його призначено терміном на 3 роки. До цього він працював начальником управління з корпоративних прав ХК "АвтоКрАЗ"», - сказав представник холдингу.

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У 2010 році на оновлення електротранспорту в містах, які прийматимуть Євро-2012, буде спрямовано 1 млрд. грн. Про це сьогодні в Кременчуку (Полтавська обл.) заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ.

За його словами, в цих містах до Євро-2010 електротранспорт буде оновлено практично на 100%

«Цього року буде зроблено серйозний старт з оновлення майже 100% електротранспорту в містах, де проходитимуть змагання Євро-2012. Та схема, за якою йтимуть вони, буде експериментально задіяна і в інших містах. За два тижні будуть пропозиції з цього приводу», – сказав О.ПОПОВ.

Загалом на оновлення електротранспорту в міста, які прийматимуть Євро-2012, планується спрямувати понад 2 млрд. грн.

Столиця

Партія регіонів пропонувала лідерові блоку свого імені в Київраді Віталієві КЛИЧКУ посаду голови КМДА при умові розподілу повноважень мера і керівника адміністрації столиці. Як пише газета "Дзеркало тижня" (№22 (802) від 12 0- 18 червня 2010 року), цю інформацію В.КЛИЧКО підтвердив в інтерв’ю.

За словами В.КЛИЧКА, він відмовився від цієї пропозиції регіоналів.

"Безумовно, і без команди, і без своїх людей у цій історії можна, звичайно, кимось стати. Королевою Англії, приміром, - пояснив він своє рішення, додавши: "Однак реалізувати свої плани і провести реформи в столиці - ніколи".

При цьому В.КЛИЧКО відмовився повідомити, від кого отримана пропозиція зайняти посаду голови КМДА. Водночас, як стверджує видання, посилаючись на власні джерела, з В.КЛИЧКОМ спілкувався особисто Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

Кримінал

Колишньому прем`єр-міністру України Павлу ЛАЗАРЕНКУ суд США зменшив на сім місяців термін ув’язнення у федеральній в`язниці Дубліну (штат Каліфорнію). Як пише газета "Сегодня" 12 червня 2010 р., ця інформація вже з`явилася на офіційному сайті Бюро в`язниць США.

Раніше екс-прем`єр-міністра України збиралися випустити у серпні 2012 року, тепер — 11 січня 2012 року.

«ЛАЗАРЕНКО може знову звернеться у 2011 році з проханням скоротити термін ще більше, - сказав виданню адвокат П.ЛАЗАРЕНКА Іван ЛОЗОВИЙ, який тривалий час працював в США. - Справа у тому, що раз на рік арештант подає до спеціальної комісії прохання про скорочення терміну - там можуть врахувати і хорошу поведінку, і те, що арештант розкаявся, і те, що він допомагає адміністрації - наприклад, читає лекції сусідам по камері».

Як відомо, П.ЛАЗАРЕНКА було засуджено в США за «відмивання» грошей.

Погода

13 червня на більшій частині території України утримається суха спекотна погода, лише вночі у північно-західній частині, вдень у західних, місцями північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-22 м/с. Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°, в центральних, східних та південних областях місцями до 37°, в західних областях спека спаде до 24-29° (в Карпатах та горах Криму вночі 12-17°, вдень 19-24°). Вітер південно-західний, вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

У Київській області без опадів, лише у другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°. У м. Києві температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.

12 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі біля Києва - 22°.

(УНІАН)