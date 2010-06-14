В Кривому Розі в наслідок вибуху провалилося 16 га на глибину 10-80 м

В Кривому Розі ліквідуються наслідки просадки грунту на території шахти ім. Орджонікідзе, що виникла у неділю під час проведення планових вибухових робіт на глибині мінус 527/447 метрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

“Сталася просадка денної поверхні в гірничому та земельному відводах шахти на площі близько 16 га. Вся зона просадки знаходиться на території промислового майданчику шахти. На даній території немає житлових будівель та споруд. В зону обвалу потрапила підстанція шахти, будівля механічних майстерень та ділянка асфальтного покриття. Згідно з правилами проведення вибухонебезпечних робіт в цей час жодного працівника в шахті не було”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОДА запевнили, що за попередньою експертизою, вибух проводився чітко у відповідності з проектом, розробленим державним інститутом НДГРІ, який здійснював сейсмомоніторинг.

“Проте, в зону просадки ґрунту потрапив автомобіль «Газель», який належав інституту НДГРІ. Водій, який перебував в авто, загинув. Це сталося внаслідок порушення водієм техніки безпеки – він припаркувався поза зоною, відведеною для паркування під час проведення вибухонебезпечних робіт”, - зазначили в прес-службі.

За даними МНС, більше постраждалих та загиблих немає.

В результаті просадки ґрунту порушені інженерно-технічні мережі електро-, газо- та водопостачання селища ім. Горького, чисельність мешканців якого становить 7,5 тис осіб.

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ на терміновій нараді в Кривому Розі визначив першочергові завдання з ліквідації наслідків просадки ґрунту.

«По-перше, розібратися в причинах випадку та ефективно реалізувати план ліквідації наслідків просадки. По-друге – відновити життєдіяльність селища ім. Горького, в тому числі електро- та водопостачання - до 24:00 неділі,13 червня, та газопостачання – до 19:00 четверга, 17 червня. По-третє, визначити головні причини того, що сталось та спільно з МНС, Держгірпромнаглядом, промисловими підприємствами та профільними інститутами реалізувати постійно діючу систему сейсмомоніторингу, яка дозволить уникнути подібних ситуацій в подальшому», - зазначив керівник області.

За його словами, найголовніше наразі гарантувати максимальну безпеку людей та відновити подачу електроенергії, газу та води в найкоротші терміни.

За повідомлення прес-служби, на даний час на більшості території селища відновлено електро- та водопостачання і організовано підвіз питної води.

Роботи з ліквідації наслідків аварії знаходяться під контролем міністра МНС Нестора ШУФРИЧА, міністра промислової політики Дмитра КОЛЄСНІКОВА та голови Комітету Держгірпромнагляду України Сергія СТОРЧАКА.

Зараз на місці події працюють комісія по спецрозслідуванню причин просадки ґрунту. Попередні результати її роботи стануть відомі згідно чинного законодавства в десятиденний термін, зазначили у прес-службі.