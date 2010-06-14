На внутрішньому ринку товарів широкого вжитку 70% контрабанди

На внутрішньому ринку товарів легкої промисловості 70% становить контрабанда.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства промислової політики, про це сказав міністр промислової політики Дмитро КОЛЄСНІКОВ напередодні Дня легкої промисловості, коментуючи стан справ і перспективи розвитку галузі.

«Місткість внутрішнього ринку товарів легкої промисловості становить 50 млрд. грн., вона, на жаль, наповнюється лише на 30% за рахунок власного виробництва і легального імпорту, а інші 70% – контрабандними товарами, товарами “сірого” імпорту і нелегального виробництва, секонд-хенду», - відзначив Д.КОЛЄСНІКОВ.

Міністр також сказав, що головною проблемою галузі, яка завдає шкоди національному товаровиробнику, є застосування різних схем ухилення від сплати податків як при імпорті споживчих товарів, так і при їх виробництві. За його словами, це одна з причин щорічних мільярдних втрат держбюджету України.

«За підрахунками, щорічний нелегальний обіг неврахованих готівкових коштів від реалізації на ринку товарів легкої промисловості, з яких не платяться податки, становить близько 35 млрд. грн.», - повідомив Д.КОЛЄСНІКОВ.

Щоб не допускати втрат країною виробничого потенціалу в легкій промисловості і для поліпшення роботи підприємств галузі міністр запропонував: посилити контроль над товарами легкої промисловості, які ввозяться на митну територію України, не допускаючи їх контрабанди; вжити низку відповідних заходів щодо виявлення незаконного виробництва і реалізації товарів легкої промисловості; а також внести деякі зміни до законодавчої бази, наприклад до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг” у частині впровадження реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні торгівлі товарами народного споживання тощо.