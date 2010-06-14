Азаров: депутати підтримають збільшення податків для багатих

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не сумнівається, що депутати підтримають збільшення податків для багатих верств населення, зокрема, збільшення податку на будинки і квартири площею понад 500 і 300 кв. м відповідно. Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі «Першого національного».

При цьому він зазначив, що не всім депутатам, які є досить багатими людьми, буде просто це зробити.

«Деяким доведеться переступати, і наступати на горло своєї власної пісні», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що говорив з депутатами з цього питання. «Я вже проводив таку роботу і говорив, що ви маєте піднятися над своїми особистими інтересами і подумати про інтереси суспільства», - зазначив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Програмою економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», яку схвалив Комітет з економічних реформ при Президенті України, передбачає доопрацювання і прийняття нового Податкового кодексу до кінця 2010 р.