Азаров відбув до Люксембурга

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув з дводенним робочим візитом до Люксембурга для участі в XIV засіданні Ради з питань співпраці Україна – ЄС, яке відбудеться 15 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою робочого візиту, сьогодні увечері М.АЗАРОВ проведе зустріч з комісаром Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

Крім того, під час візиту М.АЗАРОВ проведе зустріч з міністром закордонних справ Іспанії М.МОРАТІНОС. Також під час візиту планується підписання угоди про представництво Європейського інвестиційного банку в Україні.

У вівторок увечері М.АЗАРОВ планує повернутися до Києва.

Під час засідання Ради з питань співпраці планується обговорити питання внутрішньої ситуації в Україні і ЄС, зокрема подальшу реалізацію в Україні судової реформи, реформи системи держуправління, продовження боротьби з корупцією.

Крім того, планується обговорити хід переговорів щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і ЄС, шляхи поглиблення взаємодії з питань зовнішньої політики та безпеки, питання співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки, перспективи посилення торговельно-економічної і секторальної співпраці в умовах світової кризи.

Також на засіданні планується обговорити питання співпраці в енергетичній сфері, зокрема подальше реформування енергетичного сектору в Україні та отримання Україною повноправного членства в енергетичній співдружності.

До складу української делегації на переговорах, окрім групи Миколи АЗАРОВА, входять, зокрема, міністр економіки Василь ЦУШКО, заступник міністра економіки Владимир П’ЯТНИЦЬКИЙ і заступник глави Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК.

З європейського боку в переговорах беруть участь віце-президент Єврокомісії, Верховний представник Європейського Союзу Кетрін ЕШТОН, держсекретар у справах ЄС МЗС Іспанії Д.ГАРРІДО.