Головне на 14 червня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що блоки на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях добудовуватимуться Україною самостійно.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю.

«Що стосується енергоблоків, Україна будуватиме їх самостійно», - наголосив Президент.

Говорячи про участь Росії в цьому проекті, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що йдеться всього на всього про використання фінансового кредиту. «Це послуга, на яку Росія погодилась», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Чистий збиток компанії ВАТ «Укртелеком» у першому кварталі 2010 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року більш ніж в 5 разів і склав 36,1 млн. грн. (у першому кварталі минулого року – 181,6 млн. грн.).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі "Укртелекому".

Як наголошується в повідомленні, компанія за звітний період здійснила 0,4 млн. грн. надзвичайних витрат на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Фінансовий результат від операційної діяльності 1-го кварталу 2010 року склав 42,3 млн. грн. прибутку проти 49,4 млн. грн. збитків в 1-му кварталі 2009 року. Фінансовий результат від звичайної діяльності складав 35,8 млн. грн. збитків проти 181 млн. грн. в 1-му кварталі минулого року.

Збитковість компанії в "Укртелекомі" пояснюють, в першу чергу, перевищенням собівартості загальнодоступних послуг електрозв`язку над доходами, які надаються товариством за регульованими цінами, а також збитками від надання соціально значущих послуг дротового мовлення і телеграфії і наявністю у складі товариства філіалу спеціалізованого електрозв`язку. На збитковість компанії також впливає зменшення доходів від надання послуг фіксованого зв`язку, що викликане заміщенням фіксованого зв`язку послугами мобільного зв`язку інших операторів. Мобільний зв`язок зручніший у використанні і в багатьох випадках дешевший, ніж фіксований, відзначили в "Укртелекомі", що приводить до скорочення трафіку за всіма напрямами.

Обсяг доходів компанії від всіх видів діяльності за 1-й квартал 2010 року без урахування операцій з реалізації валюти і нарахування курсової різниці склав 2 млрд. 053 млн. грн., що на 1,6% більше 1-го кварталу минулого року.

Кабінет міністрів планує протягом червня підготувати законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" щодо посилення незалежності Національного банку.

Про це йдеться в обнародуваному на офіційному сайті Верховної Ради розпорядженні Кабінету міністрів від 9 червня 2010 року № 1196-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.

Згідно з розпорядженням, новий законопроект має відповідати Протоколу про Статут Європейської системи центральних банків і Європейського Центрального банку.

Крім того, уряд планує підготувати ще два проекти законів з банківського права. Зокрема, йдеться про необхідність адаптації Закону "Про банки і банківську діяльність" в частині корпоративного управління і введення консолідованого нагляду відповідно до Директиви Європарламенту і Ради ЄС від 14 червня 2006 року про заснування і здійснення діяльності кредитних установ.

В Україні, за даними на 10 червня, з посіяних 8,557 млн. га озимих зернових культур збереглося 7,88 млн. га, або 92%.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики України, 3,699 млн. га посівів озимих зернових (46,9%) знаходяться в доброму стані і 3,272 млн. га (41,5%) - у задовільному.

Крім того, 911,6 тис. га, або 11,6% посівів озимих зернових, - слабкі і проріджені, ще 674,5 тис. га, або 7,9% - загинуло.

НАК «Нафтогаз України» просить Міністерство палива та енергетики сприяти в прийняття Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) рішення про підвищення граничних цін на газ для промислових підприємств та бюджетних організацій на 13,3%, або 266,08 грн., – до 2258 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу).

Про це йдеться у офіційному листі голови правління НАК Євгена БАКУЛІНА на ім`я міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА від 9 червня, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, держхолдинг пропонує також провести ще одне збільшення, встановивши для цих категорій споживачів з 1 жовтня граничні ціни на рівні 2400 грн. за тис. куб. м. Таким чином, до кінця року ціна газу для промпідприємств та бюджетних організацій може зрости на 20,5%, порівняно з діючою сьогодні - 1992,8 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу). При цьому «Нафтогаз» пропонує встановити такі ціни, зокрема і для підприємств-виробників азотних добрив (зараз 1633,30 грн. за тис. куб. м)

Обгрунтувавши необхідність коригування цін, компанія зазначає, що при встановленні діючої ціни НКРЕ не врахувало зміни ціни закупівлі імпортного газу (у І кварталі – 304,33 дол. за тис. куб. м, у ІІ кварталі – 232,85 дол. за тис. куб. м), а також необхідного відшкодування витрат компанії, пов`язаних із закупівлею і реалізацією природного газу споживачам. При цьому, за оцінками компанії, через невідповідність ціни реалізації природного газу цим категоріям споживачів, збитки «Нафтогазу» в першому кварталі склали близько 6 млрд. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ занепокоєний тим, що близько 50% населення України не довіряє уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі "Першого національного телеканалу".

"Я б хотів прокоментувати. Ви сказали: досить високий відсоток довіри до уряду, до влади. Я для себе бачу інший бік питання - 50% людей не довіряють. Я завжди дивлюся не на плюси, а на мінуси. Виходить, ми щось десь незрозуміло говоримо, якщо 50% - а це багато - нам не вірять", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр зазначив, що уряду необхідно добиватися, щоб усі громадяни країни йому довіряли.

Вулиця Хрещатик у Києві станом на весну ц.р. зайняла 48 місце в рейтингу вулиць з найвищими ставками оренди на торгові площі в світі.

Про це йдеться в міжнародному огляді ставок оренди на торгові приміщення на основних торгових вулицях світу, складеному міжнародною консалтинговою компанією Colliers International, який є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з дослідженням, найдорожчими торговими вулицями станом на весну 2010 року стали: Єлисейські Поля в Парижі (з орендними ставками в розмірі понад 13,5 тис. дол./кв. м/рік), П`ята Авеню в Нью-Йорку (близько 13,5 тис. дол./кв. м/рік з урахуванням 10% падіння ставок за останні 12 місяців) і Рассел Стріт в Гонконзі (12 970 дол./кв. м /рік).

Вулиця Хрещатик у цьому рейтингу посідає 48 місце зі ставкою 2,4 тис. дол./кв. м/рік, поступаючись таким містам як Лондон, Мілан, Сідней, Цюріх, Рим, Відень, Берлін, Мюнхен, Москва, Прага, Чикаго, Гельсінкі, Мадрид, Токіо і ін.

У компанії зазначили, що незважаючи на загальне поліпшення економічного становища, рітейлери як і раніше з обережністю розглядають можливості розвитку і відкриття нових магазинів.

«Утім є всі підстави вважати, що найгірше вже позаду, і продавці товарів класу люкс знову розширюватимуть свою присутність. З середини 2009 року інвестори відчувають, що після дворічної перерви споживачі товарів і послуг категорії преміум знов готові витрачати гроші. Також спостерігається відродження фінансових центрів і міст з високим туристичним потоком. Таким чином, відновлення інтересу покупців з високим доходом до товарів класу люкс сприятиме зростанню попиту на торгові приміщення на найдорожчих вулицях світу», - вважають аналітики компанії.

(УНІАН)