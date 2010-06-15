Курс НБУ на 15.06.10

Офіційний курс НБУ на 15.06.10100 USD - 791.4900 (14 червня - 791.6900)100 EUR - 969.4961 (14 червня - 959.9491)10 RUR - 2.5169 (14 червня - 2.5172)Облікові курси банківських металів на 15.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 97313.70 (14 червня - 96612.34)961 XAG 10 Срібло - 1458.72 (14 червня - 1449.38)962XPT10Платина - 123076.70(14 червня-122061.64)964 XPD 10 Паладій - 36250.24 (14 червня-35700.26)

Офіційний курс НБУ на 15.06.10 100 USD - 791.4900 (14 червня - 791.6900) 100 EUR - 969.4961 (14 червня - 959.9491) 10 RUR - 2.5169 (14 червня - 2.5172) Облікові курси банківських металів на 15.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 97313.70 (14 червня - 96612.34) 961 XAG 10 Срібло - 1458.72 (14 червня - 1449.38) 962XPT10Платина - 123076.70(14 червня-122061.64) 964 XPD 10 Паладій - 36250.24 (14 червня-35700.26)

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