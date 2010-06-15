У Львівській та Закарпатській областях ліквідують паводок

У Львівській та Закарпатській областях продовжується ліквідація паводку, що виник після сильних злив 3-4 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні в обох областях відкачано воду з усіх підтоплених житлових будинків, залишається підтопленим один підвал житлового будинку в Закарпатській області, 690 га сільськогосподарських угідь (Закарпатська область – 520 га, (відведено воду з 1 тис. 975 га), Львівська – 170 (відведено воду з 774 га) та пошкодженими покрівлі на 23 будівлях (відновлено 144) у Львівській області.

Виконання відновних робіт продовжується, залучено 317 осіб та 47 одиниць техніки.

У Головних управліннях МНС в областях працюють оперативні групи.

Як повідомляв УНІАН, 3 та 4 червня на території Львівської та Закарпатської областей інтенсивні опади призвели до формування швидкоплинних дощових потоків і через захаращеність та відсутність систем водовідведення сталося підтоплення житлових будинків, підвалів, садиб та сільськогосподарських угідь, шквалистими поривами вітру пошкоджено покрівлі житлових будинків та об’єктів комунальної інфраструктури.

Під час негоди на Львівщині було травмовано 5 осіб.