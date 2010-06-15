Анонс на 15 червня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 10 червня Рішення у справі за конституційним зверненням громадянки Ганни Власової про офіційне тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», згідно з яким кожен громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз, в аспекті питання, чи мають право громадяни України двічі брати участь у приватизації державного житлового фонду. Після оприлюднення прес-конференція судді-доповідача Дмитра Лилака.

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У Фонді державного майна України відбудеться конкурс із продажу ВАТ "ХК"Луганськтепловоз". Фонд за підтримки НТКУ організовує трансляцію конкурсу на великий екран для засобів масової інформації біля входу у ФДМУ.

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Відбудеться офіційна церемонія відкриття головної сільськогосподарської виставки України - XXІІ-ї Міжнародної агропромислової виставки «АГРО 2010». У рамках виставки відбудеться міжнародний аграрно-інвестиційний Форум «Аграрний сектор економіки України - об`єкт для інвестування». Учасники: віце-прем`єр-міністр з питань АПК Віктор Слаута, міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, керівництво Адміністрації Президента, міністри сільського господарства зарубіжних країн, посли іноземних держав в Україні, представники міжнародних, міжнародних фінансових та донорських організацій, бізнесових кіл, інвестиційних компаній і агрохолдингів. Прес-конференція за результатами форуму.

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Прес-конференція на тему: «Український бізнес вважає за необхідне доопрацювати урядовий проект Податкового кодексу України до першого читання у парламенті». Учасники: Руслан Іллічов, ген.директор Федерації роботодавців України, Володимир Цибульський, заст.голови Федерації роботодавців України, голова правління Волинського обласного об`єднання організацій, Леонід Рубаненко, президент спілки податкових консультантів України, Володимир Котенко, голова податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації.

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Відбудеться брифінг Ксенії Ляпіної, на якому вона детально розповість про Проект податкового кодексу, який був нещодавно прийнятий на засіданні уряду.

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Відбудеться захід, організований ДП обслуговування повітряного руху України ("Украерорух"), під час якого представники ЗМІ зможуть ознайомитися зі специфікою роботи медичних фахівців та авіадиспетчерів підприємства, що є головним провайдером аеронавігаційного обслуговування в Україні. Захід проводиться напередодні Дня медичного працівника та з нагоди 50-річчя створення Медико-санітарної частини регіонального структурного підрозділу «Кіевцентраеро» «Украероруху».

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У рамках роботи спеціалізованої виставки рибного господарства та рибальства "FISHEXPO -2010» відбудеться брифінг голови Держкомрибгоспу Олега Довбиша.

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Прес-конференція на тему: «Чи довго протримається спека? Особливості цього літа ». У заході візьме участь начальник Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда.

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Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю голови Головного контрольно-ревізійного управління України Петра Андрєєва. Брифінг для ЗМІ.

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Прес-конференція Американської торговельної палати в Україні, присвячена презентації оновленої версії аналітичного матеріалу "Співпраця з метою підвищення конкурентоспроможності економіки України 2010" в розрізі недавно представленої Програми економічних реформ 2010-2014 Президента України. Учасники: президент Американської торговельної палати в Україні Хорхе Зукоскі; голова ради директорів Американської торговельної палати в Україні, керуючий партнер ПрайсвотерхаусКуперс в Україні Борис Краснянський; співголова ради директорів Американської торговельної палати в Україні, віце-президент Крафт Фудз, ген.директор: Україна, Східна Європа та Центральна Азія Юрій Логуш. Модератор - ген.директор "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.

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За сприяння Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Інституту власності і свободи відбудеться круглий стіл на тему: «Самоврядні професійні організації як елемент системи державного управління». Прес-брифінг начальника Головдержслужби Тимофія Мотренка, голови Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Михайла Бродського, голови Інституту власності і свободи Дмитра Ляпіна для представників ЗМІ.

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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Нова регіональна політика: що отримають територіальні громади? ". Організатор - Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». Буде представлена позиція Асоціації міст України щодо: виборів до органів місцевого самоврядування; проекту змін до Бюджетного кодексу України; проекту Податкового кодексу України. Учасники: президент АМУ Дніпропетровський міський голова І. Куліченко, віце-президент АМУ з виконавчої роботи М. Пітцик, міські голови віце-президенти АМУ. (Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Відбудеться попереднє громадське обговорення проекту Концепції стратегічного розвитку м. Києва - першої стадії Генерального плану розвитку м. Києва і його приміської зони на період до 2025 року з метою збору пропозицій і рекомендацій громадян.

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Відбудуться публічні дебати на тему: "Капіталізм не виправдав очікувань на пострадянському просторі". Організатори: фонд «Ефективне управління» і компанія Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Дебати будуть транслюватися найбільшої міжнародної телекомпанією ВВС World News у 225 країнах світу для 76-мільйонної аудиторії. Спікери: Давид Ааранович, журналіст, диктор телебачення, Великобританія, Ірина Хакамада, канд.економ.наук, Росія; Андрій Шевченко, народний депутат ВРУ України, журналіст; Катерина Ющенко, голова наглядової ради МБФ «Україна 3000». Публічні дебати будуть проходити англійською мовою.

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