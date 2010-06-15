Екс-міністр з питань ЖКГ Попов змінив на посту Голубченка
Призначений першим заступником Черновецького
Міністра України з питань житлово-комунального господарства Олександра ПОПОВА призначено першим заступником голови Київської міської державної адміністрації замість Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, у присутності столичного міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на засіданні колегії КМДА О.ПОПОВА представив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.
За словами А.КЛЮЄВА, кандидатура О.ПОПОВА погоджена з Президентом и Кабінетом міністрів.
За словами А.КЛЮЄВА, нещодавно під головуванням прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА відбулась нарада з проблем Києва.
«Ми поговорили, поспілкувались з мером міста. Він вніс таку пропозицію: призначити першим заступником голови КМДА ПОПОВА Олександра Павловича. Я вам представляю його», - сказав А.КЛЮЄВ.
За його словами, О.ПОПОВ довгий час працював в органах місцевої влади, має відповідний досвід вирішення проблем на місцях.
А.КЛЮЄВ висловив сподівання, що О.ПОПОВ гідно представлятиме столицю разом з іншими керівниками міста.
«Зараз, на цей момент, він працює міністром з питань житлово-комунального господарства», - зауважив А.КЛЮЄВ.
Він нагадав, що до цього О.ПОПОВ обирався народним депутатом, а також з 1994 по 2007роки - міським головою Комсомольська.
Крім того, за словами А.КЛЮЄВА, на нараді було погоджено, що А.ГОЛУБЧЕНКО обійматиме посаду заступника голови КМДА.