В Україні роздрібний товарообіг підприємств зріс на 1%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України у січні-травні п.р. у порівняльних цінах зріс на 1,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і становив 99,4 млрд. млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, падіння обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-травня п.р. зафіксовано у більшості областей України. При цьому найбільше зниження зафіксовано у Рівненській – на 7,9% – до 1 млрд. 532,8 млн. грн., Хмельницькій і Чернігівській – на 6,7% – до 1 млрд. 772,2 млн. грн. і 1 млрд. 566,3 млн. відповідно, і Сумській областях – на 5%, до 1 млрд. 345,1 млн. грн.

Водночас у 10 областях, Києві і Севастополі за підсумками січня-травня п.р. зафіксовано зростання обсягів роздрібного товарообороту порівняно з аналогічним періодом 2009 року: у Луганській і Черкаській областях – на 5,4% – до 3 млрд. 240,3 млн. грн. і 1 млрд. 941,1 млн. грн. відповідно, Дніпропетровській області – на 4,4% – до 9 млрд. 078,5 млн. грн., в Севастополі – на 4,6%, до 1 млрд. 001,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в 2009 році зменшився на 20,6% порівняно з 2008 роком – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.