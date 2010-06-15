Рада провалила Податковий кодекс від опозиції

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений групою народних депутатів від опозиції на чолі з Миколою КАТЕРИНЧУКОМ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку законопроекту проголосувало лише 164 (при необхідних 226 - УНІАН) із 424 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та КПУ, а з Блоку Литвина проголосував лише один народний депутат.

Представляючи проект Податкового кодексу, М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що до законопроекту надійшло понад 2 тис. пропозицій від підприємців щодо вдосконалення податкового законодавства.

Він зазначив, що проектом, серед іншого, передбачалося збільшити до 1 млн. грн. граничну межу виручки для тих, хто працює на єдиному податку. Крім того, автори проекту пропонували спростити систему звітності для всіх платників податків.

Також проектом Податкового кодексу пропонувалося встановити «податок на додану вартість односторонньої дії, яким буде оподатковуватися кінцеве споживання», а також зменшити ставку оподаткування з 20 до 15%. За словами депутата, втілення таких законодавчих змін дозволили б ліквідувати «всі шахрайські схеми навколо ПДВ».

Крім того, М.КАТЕРИНЧУК повідомив, що проектом Податкового кодексу передбачалося звільнення від оподаткування інвестицій, які спрямовуються в основні фонди підприємств.

М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що законопроектом передбачалося скасувати податкові накладні, податковий кредит та відшкодування ПДВ.

За його словами, також пропонувалось зменшити ставку податку на прибуток підприємств з 25 до 20%.

Крім того, автори Податкового кодексу пропонували ввести податок на нерухомість та екологічний податок.

Разом із цим М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що при голосуванні депутати керуватимуться не доцільністю ухвалення даного законопроекту, адже вони орієнтовані на те, щоб проект «був провалений», і це дасть можливість уряду внести до парламенту свій проект Податкового кодексу.