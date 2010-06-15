СБУ: Загрозу життю Президента поки не усунено

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що загроза життю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА була й поки не усунена.

Про це він заявив в інтерв`ю «Українській правді».

Зокрема, відповідаючи на запитання «Що могло відбутися в країні, якщо протягом одного місяця після зміни влади Президента почали охороняти залізними щитами, величезною кількістю правоохоронців, застосовуються безпрецедентні заходи безпеки. Що сталося?», В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив: «Це питання загроз. Так, була загроза життю Президента. Ми провели достатньо серйозний комплекс оперативних заходів. Загрозу поки що не усунули. Це був не простій дзвінок по телефону. Простій дзвінок або простий лист не сприймалося б настільки серйозно».