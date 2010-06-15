ГОЛОВНЕ на 15 червня

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Кадрові ротації Екс-міністр з питань ЖКГ Попов змінив на посту Голубченка

Міністра України з питань житлово-комунального господарства Олександра ПОПОВА призначено першим заступником голови Київської міської державної адміністрації замість Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, у присутності столичного міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на засіданні колегії КМДА О.ПОПОВА представив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За словами А.КЛЮЄВА, кандидатура О.ПОПОВА погоджена з Президентом и Кабінетом міністрів.

За словами А.КЛЮЄВА, нещодавно під головуванням прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА відбулась нарада з проблем Києва.

«Ми поговорили, поспілкувались з мером міста. Він вніс таку пропозицію: призначити першим заступником голови КМДА ПОПОВА Олександра Павловича. Я вам представляю його», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, О.ПОПОВ довгий час працював в органах місцевої влади, має відповідний досвід вирішення проблем на місцях.

А.КЛЮЄВ висловив сподівання, що О.ПОПОВ гідно представлятиме столицю разом з іншими керівниками міста.

«Зараз, на цей момент, він працює міністром з питань житлово-комунального господарства», - зауважив А.КЛЮЄВ.

Він нагадав, що до цього О.ПОПОВ обирався народним депутатом, а також з 1994 по 2007роки - міським головою Комсомольська.

Крім того, за словами А.КЛЮЄВА, на нараді було погоджено, що А.ГОЛУБЧЕНКО обійматиме посаду заступника голови КМДА.

Макропоказники В Україні ріст промвиробництва склав 12,7%

В Україні зростання промислового виробництва у травні п.р. проти травня 2009 р. становило 12,7%, у січні-травні 2010 року до січня-травня 2009 року – зростання 12,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у травні п.р. порівняно з квітнем спад промвиробництва становив 2,4%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у травні проти травня 2009 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 10,3% (у травні 2010 року до квітня – зростання 0,5%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 27,2% (зростання 1,7%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 0,2% (спад 0,5%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у травні, порівняно з травнем 2009 р., становило 13,8% (спад 2%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 0,8% (зростання 3,8%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 3,6% (спад 3,9%), зокрема в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – зростання 0,5% (спад 3,1%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 17,1% (спад 6,9%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в травні проти травня 2009 року становило 13,1% (спад 10,1%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 5% (спад 1%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано спад – 11,4% (спад 24,5%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 19,2% (спад 5%), зокрема у хімічному виробництві – 24,5% (спад 6,5%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 4,2% (зростання 0,1%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 16,4% (зростання 15,1%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у травні, порівняно з травнем 2009 року, зростання виробництва становило 21,2% (спад 1,9%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 32,2% (спад 2,7%), зокрема у виробництві машин і устаткування – 15,5% (зростання 0,6%), у виробництві електричного, електронного і оптичного обладнання – 12,3% (спад 3,1%), у виробництві транспортного устаткування – 71,1% (зростання 5%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 10,6% (спад 9,5%).

Довідка УНІАН. Спад промвиробництва в Україні в січні-травні 2009 року проти січня-травня 2008 року становив 31,7%.

Зростання промвиробництва у грудні 2009 року порівняно з груднем 2008 року становило 7,4%, у січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промвиробництва становив 21,9%.

Новини банків Склад правління «Родовід Банку» змінено Тимчасовий адміністратор АТ «Родовід Банк» своїм рішенням від 11 червня вивів зі складу правління банку чотирьох членів правління.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, зі складу правління банку відкликані члени правління Юрій ДРОБНОХОД (член правління з 10 квітня 2007 року, акціями банку не володіє), Андрій КАЙЕВ (член правління з 1 жовтня 2004 року, акціями банку не володіє), Олена АБАКШИНА (член правління з 6 жовтня 2004 року, акціями банку не володіє) і Любов УШАКОВА (член правління з 7 травня 2004 року, володіє 0,0000003% акцій банку).

Також повідомляється, що рішення про призначення нових членів правління не ухвалювалося.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

ПЕК «Укренерго» скасувало липневий аукціон із експорту електроене ргії

НЕК «Укренерго» скасувала аукціон із доступу до міждержавного перетину України для експорту електроенергії в липні через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомив представник НЕК.

Нагадаємо, що раніше голова НАК «Енергетична компанія України» Петро ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ прогнозував, що Україна відновить експорт електроенергії до країн Східної Європи з 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» оголосила про проведення місячного аукціону з надання послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в липні. Відповідне оголошення 8 червня було оприлюднено на сайті компанії.

На місячний аукціон компанія вирішила виставити 270 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострова», який працює в синхронному режимі з ENTSO-E і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини та Угорщини. Перетин «Бурштинського енергоострова» розбито на 5 нерівних лотів: один на 100 МВт (гарантованого постачання протягом місяця) й три по 50 МВт (тільки один лот гарантований протягом місяця), а також один 20 МВт (негарантованого постачання).

Стартова ціна лотів із «Бурштинського енергоострова» коливається в межах від 347,299 тис. грн. до 1,736 млн. грн.

Крім того, на аукціон планувати виставити пропускну спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів – 2,344 млн. грн. і 1,389 млн. грн. відповідно.

Також «Укренерго» виставило на торги три негарантовані лоти сумарним обсягом 150 МВт у напрямку на Молдову. Стартова ціна лотів – 420,120 тис. грн.

Компанія також виставила на аукціон 1,5 тис. МВт пропускної спроможності у напрямку до Російської Федерації. При цьому лише 700 МВт перетину гарантовані впродовж липня. Стартова ціна за даними лотами коливається від 3,472 млн. грн. до 6,945 млн. грн.

Нагадаємо, «Укренерго» з лютого ц.р. провела вже 4 безрезультативних місячних аукціони з реалізації права доступу до експортного перетину. Відсутність інтересу до експортних постачань із боку українських компаній, що спочатку було обумовлено об`єктивним чинником браку вугілля на Бурштинській ТЕС, наразі продиктоване невигідною ціновою кон`юнктурою на енергоринку Європи.

Соцполітика В Україні на 10 робочих місць претендують 54 особи В Україні на 10 робочих місць претендують 54 особи (на 1 січня п.р. – 83 особи).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку у Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 20% – до 434,7 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. осіб, на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 червня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 80,2 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,4 тис. осіб). Зокрема, у травні потреба підприємств у працівниках збільшилася на 3,6 тис. осіб.

В Україні кількість зареєстрованих безробітних скоротилася на 8% В Україні кількість зареєстрованих безробітних станом на 1 червня поточного року становила 419,4 тис. осіб, що на 8%, або на 35,6 тис. осіб, менше, ніж на 1 травня (455 тис. осіб).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, з початку року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 20%.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття у цілому по Україні на 1 червня 2010 року становив 1,5% кількості населення працездатного віку, що на 0,1% менше, ніж на 1 травня п.р., і на 0,4% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 червня п.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилося майже на 7%, порівняно з аналогічним показником на 1 травня п.р., і становило 307,8 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 1,47 грн. – до 663,76 грн.

Торгівля В Україні роздрібний товарообіг підприємств зріс на 1%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України у січні-травні п.р. у порівняльних цінах зріс на 1,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і становив 99,4 млрд. млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, падіння обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-травня п.р. зафіксовано у більшості областей України. При цьому найбільше зниження зафіксовано у Рівненській – на 7,9% – до 1 млрд. 532,8 млн. грн., Хмельницькій і Чернігівській – на 6,7% – до 1 млрд. 772,2 млн. грн. і 1 млрд. 566,3 млн. відповідно, і Сумській областях – на 5%, до 1 млрд. 345,1 млн. грн.

Водночас у 10 областях, Києві і Севастополі за підсумками січня-травня п.р. зафіксовано зростання обсягів роздрібного товарообороту порівняно з аналогічним періодом 2009 року: у Луганській і Черкаській областях – на 5,4% – до 3 млрд. 240,3 млн. грн. і 1 млрд. 941,1 млн. грн. відповідно, Дніпропетровській області – на 4,4% – до 9 млрд. 078,5 млн. грн., в Севастополі – на 4,6%, до 1 млрд. 001,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в 2009 році зменшився на 20,6% порівняно з 2008 роком – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

Транспорт Росія придбала 76% акцій «Луганськтепловоза» Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Усього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року вперше оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить у російський "Трансмашхолдинг"), переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловоза» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Україна і РФ організують швидкісний пасажирський рух в напрямку Москва-Київ Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і російське ВАТ «Російські залізниці» підписали угоду з організації швидкісного пасажирського руху. Документи підписали напередодні в Києві директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК і президент ВАТ «Російські залізниці» Володимир ЯКУНІН.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі російської компанії, з метою розвитку швидкісних і високошвидкісних залізничних пасажирських перевезень сторони погоджували наступний полігон пасажирських перевезень у міжнародному сполученні: Москва – Брянськ – Суземка – Київ; Москва – Курськ – Бєлгород – Харків – Ростов – Адлер і Москва – Курськ – Бєлгород – Харків – Сімферополь, Севастополь, Феодосія.

Як першочерговий напрямок для опрацювання можливості створення високошвидкісної спеціалізованої пасажирської магістралі було визначено напрямок Москва – Київ.

Для скорочення часу в дорозі проходження за рахунок скасування прикордонно-митного контролю або значного скорочення часу на його проходження сторони домовилися підготувати і направити звернення у відповідні органи федеральної влади про зміну системи проведення прикордонно-митного контролю для вказаних перспективних швидкісних пасажирських потягів.

Також як першочерговий захід з організації швидкісного пасажирського руху сторони визначили скорочення кількості і тривалості технічних стоянок пасажирських потягів за рахунок застосування пасажирських електровозів подвійного живлення серії ЕП-20 зі швидкостями до 200 км/ч і, відповідно, виключення зміни локомотивів у дорозі проходження.

Угода передбачає забезпечення розробки обгрунтувань інвестицій з організації швидкісного пасажирського руху на вказаних напрямках з визначенням необхідного обсягу інвестицій для розвитку залізничної інфраструктури та оцінкою ефективності даних інвестицій, а також єдиних нормативних документів для організації міжнародного швидкісного і високошвидкісного руху (включаючи проектування та будівництво об`єктів інфраструктури і їх експлуатацію).

У рамках підписаної угоди сторони домовилися також розглянути питання закупівлі та експлуатації Державною адміністрацією залізничного транспорту України електропоїздів, виготовлених у Російській Федерації.

АПК Виробництво сільгоспродукції в Україні збільшилося на 4,5% В Україні виробництво продукції сільського господарства у січні-травні 2010 року, порівняно з відповідним періодом 2009 р., зросло на 4,5%, в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 11,5%, у господарствах населення – скоротилося на 0,7%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами виробленої продукції у січні-травні зменшився на 13%, в т.ч. продукції рослинництва – на 31%, а продукції тваринництва – збільшився на 11%.

Різне Україна заборонить використання миючих засобів на основі фосфатів Верховна Рада України ухвалила постанову “Про розроблення Загальнодержавної програми щодо зменшення та поступового припинення використання на території України миючих засобів на основі фосфатів”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 342 із 422 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що Кабінет міністрів до 1 травня 2011 року має подати на розгляд Верховної Ради проект цієї програми.

У програмі має бути передбачено, зокрема, узгодженість її положень з Регламентом Європейського парламенту та Європейської Ради (ЄС) від 31 березня 2004 року про миючі засоби; рекомендаціями Єврокомісії від 22 липня 1998 року про належну екологічну практику щодо побутових миючих засобів; Директивами Ради: від 4 травня 1976 року щодо забруднення деякими небезпечними речовинами, що потрапляють до водного середовища ЄС; від 21 травня 1991 року щодо очистки стічних вод; 96/61/ЄС від 24 вересня 1996 року щодо комплексного запобігання і контролю за забрудненням; від 3 листопада 1998 року щодо якості води, призначеної для споживання людиною; Директивою Європарламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року щодо засад діяльності ЄС у сфері водної політики; Директивою Європарламенту і Ради від 21 квітня 2004 року щодо екологічного зобов’язання запобіганню та відшкодуванню екологічної шкоди; Директивою Європарламенту від 15 лютого 2006 року щодо забруднення, яке викликане викидом деяких небезпечних речовин у водне середовище ЄС.

Крім того, уряд має передбачити перелік першочергових заходів щодо зменшення і поступового припинення використання на території України миючних засобів на основі фосфатів.

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що основні діючі компоненти усіх пральних порошків - це так звані поверхнево-активні речовини (ПАР). В ході експериментів на тваринах вчені встановили, що ПАР істотно впливають на активність ряду важливих ферментів, порушують білковий, вуглеводний і жировий обмін. Особливо агресивні у своїх діях аніонні ПАР, здатні викликати порушення імунітету, розвиток алергії (особливо у дітей), ураження мозку, печінки, нирок, легенів. Це одна із причин, з якої у країнах Західної Європи накладені сурові обмеження на використання аніонних ПАР у пральних порошках. Їхній вміст не повинен перевищувати 2-7%.

Зазвичай у порошку містяться 15-20% ПАР, решта 80% припадає на фосфатні добавки, які усувають жорсткість води, хімічні та оптичні відбілювачі, ферменти (ензими), ароматизатори, барвники та деякі інші добавки. Наявність фосфатних добавок у порошках призводить до значного посилення токсичних властивостей ПАР. Вони проникають у мікросудини шкіри, всмоктуються у кров та розповсюджуються по всьому організму. Це призводить до змін фізико-хімічних властивостей самої крові та порушень імунітету. Вони також здатні накопичуватись в органах, наприклад, у мозку осідає 1,9% загальної кількості ПАР, які потрапили на незахищену шкіру, у печінці - 0,6% тощо.

Фосфатні добавки не тільки підсилюють проникнення ПАР через шкіру, але сприяють настільки міцному з’єднанню ПАР із тканиною, що навіть 10-кратне виполіскування у гарячій воді не призводить до повного звільнення одежі від них.

НС У Львові евакуйовують залізничний вокзал Львів. Сьогодні близько 18.00 на телефон оперативної служби «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що у будівлі залізничного вокзалу Львова закладено вибухівку.

Як повідомила УНІАН помічник начальника лінійного відділу УМВС на станції «Львів» по зв’язках з громадськістю Тетяна ПРИЛЕПСЬКА, на місце події прибули співробітники МНС, вибухотехнічної служби, ГУ УМВС України у Львівській області, швидка допомога.

Проводиться евакуація персоналу і пасажирів. Посадку пасажирів на потяги, які за графіком повинні відправлятися зі Львова, скасовано.

На даний час невідома точна кількість осіб, які будуть евакуйовані, а також дані про призупинення і зміни у графіку руху потягів по станції «Львів».

ЄС продовжив на два роки операцію по боротьбі з піратами На засіданні в Люксембурзі глави МЗС 27 країн Євросоюзу продовжили з 13 грудня 2010 року на два роки військово-морську операцію ЄС по боротьбі з піратами в Аденській затоці «Аталанта» (EUNAVFOR-Atalanta), повідомив представник Ради ЄС.

Як повідомляє Газета.Ru, він проінформував також, що сьогодні відбулася зміна командувача операцією «Аталанта». Замість британського контр-адмірала Пітера Д.ХАДСОНА операцію очолив його співвітчизник генерал-майор морської піхоти Бастер ХОУЗ.

«Аталанта» проводиться силами ВМС Євросоюзу з грудня 2008 року.