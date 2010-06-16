Іноземні експерти: у діяльності Януковича більше мінусів

Іноземні експерти вважають, що в діяльності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА більше мінусів, ніж плюсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом світової політики, які представив на прес-конференції заступник директора інституту Сергій СОЛОДКИЙ.

Головним досягненням зовнішньої політики експерти вважають те, що В.ЯНУКОВИЧ все-таки не прийняв рішення про приєднання України до ОДКБ і Митного союзу та визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії.

Водночас експерти вважають, що В. ЯНУКОВИЧ, досягнувши зниження ціни на російський газ, вирішив короткострокові бюджетні проблеми, проте, поставив під загрозу незалежність України, і це, на їх думку, є головним прорахунком в зовнішній політиці глави держави.

Також серед прорахунків найчастіше експерти називали рішення про продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України; рішення про відмову від вступу в НАТО з відповідною фіксацією позаблокового статусу в національному законодавстві; незбалансованість зовнішньої політики; "надлишковий крен" політики в російському напрямі; тиск на мас-медіа - ситуацію навколо каналу ТВі і "5-го каналу".

Рішення щодо ЧФ РФ експерти називають таким, що не відповідає національним інтересам України як держави. Особливо вони звертають увагу на два моменти: відповідна угода була підготовлена тіньовим, непрозорим чином. Крім того, домовленості розраховані на дуже тривалий період - 25 років. Експерти зазначають, що таким чином нинішня влада зв'язала зобов'язаннями наступні покоління українських політичних еліт, які не зможуть адекватно реагувати на виклики безпеки, враховуючи прорахунки своїх попередників. Експерти також наголосили, що пролонгація перебування ЧФ РФ на території України буде дестабілізуючим чинником для української державності - ростимуть ризики в Криму, ризик втягування України в конфлікти між Росією і третіми сторонами.

Експерти також зазначають, що В. ЯНУКОВИЧУ не варто було вносити до Верховної Ради закон, яким передбачено позаблоковий статус України, оскільки зрозуміло, що Президент нічого не робитиме для інтеграції країни до Альянсу. Деякі експерти наголошували, що безоглядна ставка на Росію може призвести до "маріонеткової залежності України". Водночасчас частина зарубіжних експертів вважає, що В. ЯНУКОВИЧУ слід виступити з чіткішими заявами про те, що шлях України в західному напрямку продовжиться.

Окрім того, більшість експертів помітили погіршення іміджу України у світі. Особливо гостро у світових експертних кругах сприймають будь-які кроки нової влади, які загрожують демократичному розвитку держави.

Більшість опитаних експертів упевнена, що про реальні підтвердження пріоритетності європейської інтеграції для української влади говорити доки передчасно. За переконанням більшості експертів, як і у випадку з попередньою владою, йдеться виключно про "фасадну інтеграцію" тобто інтеграції, яка базується переважно на деклараціях. Одні експерти вважають, що подібна євроінтеграційна риторика потрібна партії Президента для того, щоб відкрити шлях до фінансової допомоги Євросоюзу і МВФ. Інші експерти припускають, що розмови про європейську інтеграцію є лише засобом реалізації внутрішньополітичних цілей Партії регіонів і її лідера. У першу чергу йдеться про те, що Партія регіонів не бажає і навряд чи може на нинішньому етапі піти проти очевидної підтримки більшістю громадян України курсу на інтеграцію в ЄС. Деякі експерти звернули увагу на те, що в питанні інтеграції в ЄС нова влада повторює помилки попередньої. Наприклад, коли здійснюються спроби підписати угоду про Асоціацію з ЄС не тоді, коли буде досягнуто компромісу у багатьох параметрах зони вільної торгівлі, а до конкретної дати - саміту УКРАЇНА-ЄС.

Позиції експертів щодо загроз суверенітету і територіальній цілісності України розділилися, проте, більшість з них вважають, що така загроза є, і не стільки щодо територіальної цілісності, скільки щодо збереження суверенітету держави і його можливості приймати незалежні рішення. Експерти, які в цьому питанні виявилися в меншості, вважають, що тема загроз є перебільшеною, враховуючи високий емоційний фон, властивий для обговорення українсько-російських стосунків. На їх думку, В. ЯНУКОВИЧ доки не зробив дій, які б дійсно загрожували суверенітету і територіальній цілісності країни.

У дослідженні, зокрема, взяли участь Збігнев БЖЕЗИНСЬКИЙ (колишній радник з національної безпеки Президента США Джиммі КАРТЕРА, радник Центру стратегічних і міжнародних студій при університеті Джона Хопкінса), Стівен ПАЙФЕР (екс-посол США в Україні, старший науковий співробітник Інституту Брукінгза), Олександр РАР (Німецький радий з міжнародних відносин), Ханне СЕВЕРІНСЕН (співдоповідач з питань України Моніторингового комітету ПАРЄ 1995-2007 рр.), Джеймс ШЕРР (директор Програми Росії і Євразії британського Королівського інституту міжнародних відносин), Фін ДОМІНІК (Французький інститут міжнародних справ, науковий дослідник Центру Росії і СНД, Франція).