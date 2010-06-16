Президент призначив Цимбалюка головою Тернопільської області

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив Ярослава СУХОГО з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Іншим указом глава держави призначив Михайла ЦИМБАЛЮКА головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Тексти документів обнародувані на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Президент України призначив народного депутата від Партії регіонів Я.СУХОГО на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Сьогодні лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що звернувся до Президента з проханням звільнити Я.СУХОГО з посади голови Тернопільської облдержадміністрації, щоб він повернувся на роботу у Верховну Раду.

«З моєї точки зору він більше користі може принести в парламенті», - сказав О.ЄФРЕМОВ.