Головне на 16 червня

Верховна Рада 15 червня ухвалила у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплат страхового відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 322 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується спростити оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод, у яких відсутні травмовані чи загиблі особи, а пошкоджені лише транспортні засоби, та вдосконалити порядок виплати страхового відшкодування.

Зокрема, проектом пропонується внести зміни до Закону "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" у частині передачі страховикам повноважень оформлення матеріалів ДТП, у яких постраждали застраховані транспортні засоби та відсутні травмовані чи загиблі особи.

Окрім того, до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується внести низку уточнюючих поправок до статей 124, 225, 260, 308, 321, 322.

Росія обіцяє скоротити постачання газу Білорусі пропорційно боргу, що утворився, якщо протягом п`яти днів Мінськ не погасить заборгованість.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР на зустрічі із президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Зокрема, А. МІЛЛЕР повідомив, що утворилася значна заборгованість Мінська перед "Газпромом" за постачання газу в поточному році - в цілому близько 200 млн. дол.

Головна причина такої ситуації, за його словами, полягає в тому, що Білорусь продовжує платити за газ за торішніми цінами.

Він нагадав, що "Газпром" у зв`язку з цим надіслав білоруським колегам два офіційні листи. "Ми не отримали відповіді по суті, коли буде погашена заборгованість", - сказав О. МІЛЛЕР.

Відповідаючи на запитання Д. МЕДВЕДЄВА щодо подальших дій, А. МІЛЛЕР заявив, що, можливо, доведеться скоротити обсяг постачань газу до Білорусі. "Відповідно до умов контракту, у нас є всі підстави скоротити обсяг постачання газу в Білорусь пропорційно заборгованості перед Газпромом", - сказав він.

У свою чергу Д. МЕДВЕДЄВ розпорядився надати Білорусі п`ятиденний термін для оплати заборгованості. "З урахуванням того, що ми з Білоруссю взаємодіємо у партнерському руслі, надамо п`ятиденний термін для наших колег, для того щоб вони визначилися, як вести себе далі. Ви вийдете на керівників відповідних білоруських структур, які цим питанням займаються, і запропонуйте їм в найкоротші терміни погасити заборгованість", - сказав президент РФ.

"Якщо цього зроблено не буде, тоді доведеться застосовувати суворі заходи", - додав він.

Д. МЕДВЕДЄВ також заявив, що питання про ліквідацію заборгованості білоруської сторони перед "Газпромом" він обговорював на нещодавній зустрічі із президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ. "Я розмовляв з Олександром Григоровичем, він сказав, що це (ситуація із заборгованістю) пов’язано зі скрутним фінансовим становищем. Але зараз усім важко, і у "Газпрому" багато проблем", - сказав Д. МЕДВЕДЄВ.

Верховний Суд України скасував судові рішення про зменшення ЗАТ Транснаціональна фінансово-промислова компанія «Укртатнафта» суми відшкодування ПДВ у розмірі понад 46 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні, ВСУ 15 червня 2010 року “задоволено скаргу за винятковими обставинами заступника генерального прокурора України та скасовано незаконні судові рішення, якими було визнано недійсними податкові повідомлення-рішення органу податкової служби про зменшення ЗАТ Транснаціональна фінансово-промислова компанія «Укртатнафта» суми відшкодування ПДВ у розмірі понад 46 млн. грн.”.

Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Транзит природного газу територією України в січні-травні 2010 року збільшився на 41,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України в січні-травні скоротився на 35,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-травні збільшилося на 31,9%, а нафти – скоротилося на 25,4%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Європейський інвестиційний банк може надати Україні кредити на реалізацію інфраструктурних проектів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Кабінету міністрів України, про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Допомогу в масштабних реформах в Україні може надати Європейський інвестиційний банк, представництво якого невдовзі відкриється в Києві. Я провів переговори з президентом банку паном МАЙШТАДТОМ. Він запропонував серйозні кредити на реалізацію інфраструктурних проектів, в тому числі для Євро-2012», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами глави уряду, таких домовленостей досягнуто у рамках його офіційного візиту до Люксембургу.

Прем’єр-міністр закликав Кабмін динамічно і відповідально попрацювати з Європейським інвестиційним банком, використавши запропоновані можливості.

М.АЗАРОВ також зауважив, що попередня влада протягом двох років не спромоглася затвердити інвестиційні угоди, підписані з Європейським інвестиційним банком.

«І це в період кризи, коли все навантаження було покладено на громадян. Я запевнив президента банку, що більше така, з дозволу сказати, „співпраця” не повториться», - наголосив він.

Українські банки скоротили чистий збиток у січні-травні цього року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, на 38% - до 7,473 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків за 5 місяців 2010 року порівняно з відповідним періодом минулого року скоротилися на 11,3% і становили 53,9 млрд. грн. Витрати банків, порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилися на 15,6% і становили 61,4 млрд. грн.», - говориться в повідомленні.

При цьому зазначається, що найбільшу питому вагу в структурі витрат займають процентні витрати (43,4%). Відрахування в резерви під активні операції банків продовжують залишатися важливою непроцентною статтею витрат банків (31,5%), хоча порівняно з відповідним періодом минулого року вони зменшилися на 31,2%.

Рада директорів Об`єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) на засіданні в середу прийняла рішення схвалити створення спільного російсько-українського підприємства "ОАК-Антонов" на паритетній основі.

Про це повідомили в департаменті корпоративних комунікацій ОАК, передає РІА «Новини».

Засідання ради директорів проходило під головуванням віце-прем`єра Сергія ІВАНОВА.

Рада директорів ОАК також розглянула питання розробки і прийняття програм інноваційного розвитку збільшення витрат корпорації на дослідницькі роботи і модернізацію технологій.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) з початку червня збільшилися на 2,131 млрд. дол. і на сьогодні складають 28,837 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції у середу.

Відповідаючи на питання про джерело такого істотного збільшення резервів, В. ЛИТВИЦЬКИЙ сказав: "Ви хочете знати, чи зайшли ці 2 млрд. дол.? Так, зайшли ці 2 млрд. дол. і зараховані до резервів. А куди вони підуть..", - сказав В. ЛИТВИЦЬКИЙ.

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив про те, що Україна досягла домовленості про отримання двох кредитів по 2 млрд. дол. від російського ВТБ.

Про це голова Адміністрації Президента сказав під час зустрічі з журналістами.

За його словами, один з цих кредитів ВТБ вже надав українському уряду на умовах повернення, на фінансування дефіциту бюджету.

Він сказав, що кредит не регулюється міждержавними угодами. На питання журналістів, чому інформація про умови отримання кредиту є закритою, С. ЛЬОВОЧКІН повідомив, що кредит брався на відкритому ринку і умови його отримання обумовлені комерційною таємницею. При цьому він додав, що кредит "не лягає на державний борг".

Другий кредит, за його словами, надається "Енергоатому" на добудову двох енергоблоків. На уточнююче питання, чи отримано вже цей кредит, він сказав, що не має в розпорядженні інформації, чи надійшли кошти по кредиту в Україну, але підкреслив, що немає потреби відразу отримувати усю суму, кредит надходитиме згідно з темпами добудови енергоблоків.

Печерський районний суд Києва на прохання Адміністрації президента України відклав на два тижні - до 29 червня - слухання за позовом представника Народного руху України Володимира ВОЛОСЮКА до глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА про захист честі й гідності у зв`язку із запереченням президентом Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови НРУ Іван КРУЛЬКО.

"Судове засідання перенесено на два тижні. До суду надійшло клопотання від представника відповідача за підписом ЛУКАШ (першого заступника голови Адміністрації президента Олени ЛУКАШ - УНІАН) про те, що необхідно відкласти судове засідання, оскільки Адміністрація президента отримала позовну заяву лише 11 червня", - сказав І. КРУЛЬКО.

Він пояснив, що процесуальне законодавство на ознайомлення з позовними вимогами відводить 7 діб, а у Адміністрації президента було менше часу. У зв`язку з цим суд задовольнив клопотання відповідача і відклав слухання справи до 29 червня.

Також І. КРУЛЬКО зазначив, що представників президента на попередньому засіданні, яке відбулося сьогодні, не було, і 29 червня знову буде попереднє слухання за даним позовом.

Заступник голови НРУ розповів, що інтереси В.ВОЛОСЮКА, який є членом НРУ у Хмельницькій області, у суді будуть представляти його адвокати, зокрема і сам І. КРУЛЬКО.

За його словами, заява президента України щодо заперечення Голодомору як геноциду "заподіяла шкоду його (В.ВОЛОСЮКА) честі й гідності, і він звернувся до суду, оскільки його родичі загинули під час Голодомору".

"Ми надамо йому (В.ВОЛОСЮКУ) правову допомогу і допоможемо уточнити позовні вимоги", - сказав І. КРУЛЬКО, пояснивши, що хоча провадження за даним позовом відкрито, позовна заява "не є досконалою, необхідно з нею попрацювати".

Говорячи про суть позовних вимог В. ВОЛОСЮКА, І. КРУЛЬКО наголосив, що член Народного руху просить суд зобов`язати президента вибачитися перед ним особисто і перед усім українським народом "за те, що він дозволив собі як президент України поставити під сумнів Голодомор як геноцид українського народу". Ніяких інших вимог окрім вибачень, за словами І.КРУЛЬКА, у заяві позивача не міститься.

"Президент України виглядає просто не солідно. ...Фактично, своїми словами він робить Україну державою, яка не є послідовною", - додав І. КРУЛЬКО.

(УНІАН)