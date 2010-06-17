Курс НБУ на 17.06.10

Офіційний курс НБУ на 17.06.10100 USD - 791.2900 (16 червня - 791.4200)100 EUR - 971.4667 (16 червня - 970.1226)10 RUR - 2.5397 (16 червня - 2.5157)Облікові курси банківських металів на 17.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 97763.88 (16 червня - 96790.67)961 XAG 10 Срібло - 1464.68 (16 червня - 1457.80)962XPT10Платина-124786.43(16 червня-122907.53)964 XPD 10 Паладій-37348.89 (16 червня-36088.75)

Офіційний курс НБУ на 17.06.10 100 USD - 791.2900 (16 червня - 791.4200) 100 EUR - 971.4667 (16 червня - 970.1226) 10 RUR - 2.5397 (16 червня - 2.5157) Облікові курси банківських металів на 17.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 97763.88 (16 червня - 96790.67) 961 XAG 10 Срібло - 1464.68 (16 червня - 1457.80) 962XPT10Платина-124786.43(16 червня-122907.53) 964 XPD 10 Паладій-37348.89 (16 червня-36088.75)

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