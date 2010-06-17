У Севастополі біля бухти Омега зносять бари й перекриття підходів до моря

У Севастополі сьогодні в районі пляжу «Омега» за рішенням Гагарінського районного суду знесено будову, в якій раніше незаконно функціонував об`єкт торгівлі, протягом місяця тут знесуть ще 3 колишні бари, а всього до кінця року - 15 таких об`єктів; крім того, влада Гагарінського району міста має намір найближчим часом ліквідувати існуючі в окремих місцях незаконні перекриття вільного доступу громадян до моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на місці події голова Гагарінської районної в місті Севастополі державної адміністрації Олександр ЧЕЛОМБИТЬКО. «Сьогодні виконується рішення Гагарінського районного суду щодо знесення об`єктів торгівлі, які знаходяться на пляжі «Омега». Крім цього є ще три таких рішення, й протягом місяця буде знесено ще 3 об`єкти. Зокрема, бар «Венеція», потім - «Південна ніч», і, якщо не помиляюся, «Динаміт». По всіх цих трьох барах є рішення суду про знесення. А «в роботі» крім цього знаходяться ще 7 об`єктів. Щодо якого об`єкту ухвалюється рішення суду, і так, «у порядку надходження», зноситиметься об`єкт», сказав О.ЧЕЛОМБИТЬКО. Тобто, як підкреслив керівник району, «всі об`єкти на території бухти «Омега», що не входять у експланаду (експланада знаходиться дещо вище за ці бари й далі від моря - УНІАН), побудовану згідно з генеральним планом розвитку міста, буде знесено». Як додав керівник району, «сьогодні зносимо перший об`єкт, і так, я думаю, до кінця року знесемо близько 15 таких об`єктів».

За твердженням О.ЧЕЛОМБИТЬКА, господарі будов були попереджені про зносення, «і самі в цьому беруть участь». Відповідаючи на запитання журналістів, чи є протести з боку підприємців, О.ЧЕЛОМБИТЬКО сказав, що «протести є завжди, хто піде з цього насидженого місця, всі хочуть продовжувати працювати». Але, як додав він, «у сучасних умовах це питання вже давно не актуальне, адже ми бачимо, що за цими барами є хороша експланада, зроблена згідно з усіма нормами, там дотримано 50-метрову зону (відстань від моря - УНІАН). Тут же, подивіться, заклади знаходяться ближче 50 метрів до моря. Будувалися вони з порушеннями, й так само функціонували». Крім того, як додав керівник районної виконавчої влади, «вже майже два роки, як ці бари закриті СЕС, тобто, вони не повинні працювати. Але й досі ні в кого руки не доходили, щоб ці питання вирішити».

О.ЧЕЛОМБИТЬКО також повідомив, що «всім власникам барів перед тим, як починали будувати експланаду, пропонували перейти туди. Але хтось із них не вірив у реалізацію цього проекту, хтось вважав, що не вистачить грошей. Але деякі товариші увійшли в експланаду».