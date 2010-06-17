Ламмерт: Найближчим часом розширення Євросоюзу не відбуватиметься

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН та президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Норберт ЛАММЕРТ обговорили питання щодо подальшого розвитку двосторонніх відносин, а також європейських перспектив України.

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради України, зустріч відбулася у рамках офіційного візиту В.ЛИТВИНА до ФРН.

Н.ЛАММЕРТ відзначив, що у Німеччині уважно спостерігають за подіями в Україні, і ФРН зацікавлена у стабільності та розвитку нашої країни. «Ваш візит є надзвичайно важливим для поглиблення відносин між нашими державами», - заявив він.

В.ЛИТВИН, у свою чергу, висловив переконання, що активний політичний діалог між Україною та Німеччиною буде доповнений постійною системною роботою на парламентському рівні, і кількісний показник відповідних контактів найближчим часом буде переведено на якісно новий рівень.

«Наші країни мають надзвичайно великі можливості для співпраці в економічній та гуманітарній сферах і в людському вимірі. І ми обов’язково ці можливості реалізуємо», - зазначив керівник українського парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, Україна розраховує на Німеччину «як надійного партнера у плані реалізації свого європейського вибору, якому вже 20 років».

Він акцентував, зокрема, на тому, що сьогодні Україна зосереджена на реалізації плану внутрішніх реформ, який ґрунтується на тих демократичних засадах, на яких будує життя європейська спільнота. «У нас є бачення, що робити і як робити. Для цього потрібні лише час, політична воля та відповідальні дії всередині країни», - запевнив В.ЛИТВИН.

Президент Бундестагу, у свою чергу, висловив думку, що зміни, які відбулися у Європейському Союзі за останні роки, є величезним шансом для країн, які прагнуть до ЄС. Н.ЛАММЕРТ висловив думку, що сьогоднішній кількісний склад ЄС, до якого входять 27 країн, не є остаточним, при цьому він вважає, що найближчим часом розширення Євросоюзу не відбуватиметься. Президент Бундестагу висловив власну точку зору, згідно з якою Україна, як і країни Балканського півострова, належить до Європи, але їм потрібно виконати багато умов для вступу до ЄС.

Також Н.ЛАММЕРТ заявив, що ФРН зацікавлена у стабільності такої великої держави, як Україна, яка, за його словами, «хоч і не є її безпосереднім сусідом, але все ж таки є сусідом». Крім того, він відзначив, що для ЄС у цілому і для Німеччини зокрема стратегічно важливе значення мають українсько-російські відносини. На це В.ЛИТВИН відреагував, що ці відносини нормалізовані, і погодився, що це важливо не тільки для України і Росії, а і для стабільності всієї Європи.

В.ЛИТВИН запросив Н.ЛАММЕРТА відвідати Україну, і висловив впевненість, що результатом зустрічей Президента Бундестагу в Україні і спілкування з її громадянами стане переконання у тому, що Україна має бути представлена в європейській спільноті. Н.ЛАММЕРТ прийняв запрошення і заявив, що Україна повинна мати перспективи вступу до ЄС, але про визначення конкретного часу вступу поки говорити зарано.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН 16-17 червня перебуває з офіційним візитом у ФРН.

Програмою візиту також передбачена зустріч голови Верховної Ради України з президентом Ландтагу (земельного парламенту) землі Бранденбург Ґунтером ФРІТШЕМ; з головою комітету Бундестагу у справах ЄС Ґунтером КРІХБАУМОМ та членами комітету; з головою комітету Бундестагу у закордонних справах Рупрехтом ПОЛЕНЦОМ і членами комітету; з президентом Палати депутатів землі Берлін Вальтером МОМПЕРОМ; з членами Німецько-української міжпарламентської групи Бундестагу.