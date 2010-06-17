Кількість жертв безпорядків на півдні Киргизії зросла до 191

За офіційними даними число загиблих у безпорядках на півдні Киргизії зросло до 191.

Як повідомляє «Газета.ру», за даними Мінохорониздоров`я Киргизії, на 6.00 17 червня всього за допомогою до медиків в Ошській і Джалал-Абадській областях звернулисяся 1 тис. 971 чол., з них госпіталізовано 957, зареєстровано загиблими і померлими 191, поза лікувальними установами в бюро судмедекспертизи поступили 39 тіл потерпілих.

Раніше повідомлялося про 187 загиблих.