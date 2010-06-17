Лідерство переходить до національних організацій

У червні 2010 року відбулися чергові річні збори мережі Глобального договору. Цього разу зустріч стала платформою для обміну знаннями та останніми новинами у сфері розвитку корпоративної соціальної відповідальності на міжнародному та національному рівні. Наскрізною темою зустрічі стало обговорення теми відповідального лідерства.

Обговорюючи питання управлінського лідерства в контексті Глобального договору ООН Юлія Щербініна, радник з питань співпраці між громадським і приватним секторами представила альтернативні сценарії розвитку системи управління мережею, нагадавши про майбутній перехід функцій Секретаріату ГД від Представництва ООН в Україні до однієї з національних організацій: «В багатьох країнах функції Секретаріату виконують національні експертні організації, бізнес-школи, бізнес-асоціації і навіть урядові установи; Представництво ж ООН виконує дорадчі функції. Ми вважаємо, що активне залучення підписантів ГД до управління мережею на всіх рівнях є важливим кроком на шляху до організаційної сталості мережі».

“Співпраця з секретаріатом мережі ГД ООН в Україні є системною та ефективною, носить координуючий характер, наприклад, у підсиленні синергії компаній та стейкхолдерів у реальних діях з КСВ, - говорить провідний спеціаліст зі зв’язків із громадськістю компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Олена Михайловська. – Можливо, новація уповільнить процес зближення бізнесу та громадських організацій, інституцій задля вирішення важливих соціальних проблем, але й активізує учасників цього процесу до самостійних дій на зближення та співпрацю”.

Кульмінацією зустрічі стала презентація практичного посібника «Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу», розробленого для всіх тих, кого чекає підготовка Звіту про прогрес, та тих, хто прагне вдосконалити свою вже існуючу нефінансову звітність.

“З розвитком та поширенням ідеї соціальної відповідальності бізнесу в Україні все більшого значення набуватимуть галузеві практики, які відображатимуть специфіку тієї чи іншої ділової сфери, - коментує перебіг зборів Юлія Щербініна. - Ми сподіваємось, що саме члени мережі Глобального договору в Україні стануть галузевими лідерами відповідальних бізнес-практик. Так, наприклад, Група компаній «Фокстрот» стала однією з перших компаній українського рітейлу, що підготувала та випустила нефінансовий звіт «Звіт з прогресу» ще у 2008 році. Сподіваємось, що компанія не втратить свого галузевого лідерства та вдосконалюватиме свою нефінансову звітність щорічно”.

“Нефінансова звітність активно розвивається в світі і починає розвиватись в Україні. Для підготовки посібника мережі Глобального договору вперше було проведено фаховий аналіз українського досвіду звітування про соціальну відповідальність бізнесу і надано рекомендації компаніям щодо підготовки такої звітності”, - зазначив Володимир Воробей, партнер Спільноти «Соціально відповідальний бізнес» та один з авторів посібника.

Довідка УНІАН. Глобальний Договір ООН є ініціативою, спрямованою на сприяння соціальній відповідальності бізнесу та підтримку вирішення підприємницькими колами проблем глобалізації та створення більш стабільної та всеохоплюючої економіки. На сьогоднішній день до Глобального договору приєдналося більше ніж 6 500 компаній та організацій з більш як 130 країн світу. В Україні мережа налічує 140 учасників. http://www.globalcompact.org.ua/ua