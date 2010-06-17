Головне на 17 червня

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» відповідно до «Плану-графіку підготовки об`єктів ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року», який був затверджений НАК «Нафтогаз України» 27 травня 2010 р., планує закачати в підземні сховища газу (ПСГ) 11,4 млрд. куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що закачування газу розпочато в квітні ц.р. і здійснюється з підвищенням планових показників. Станом на 1 червня компанія закачала в підземні сховища 2,688 млрд. куб. м газу.

Планується, що з урахуванням залишку в сховищах на початок опалювального сезону ДК «Укртрансгаз» накопичить близько 23-25 млрд. куб. м газу.

Також компанія зазначає, що прийнятий план закачування газу в сховища дастьзмогу забезпечити внутрішніх споживачів впродовж опалювального сезону 2010-2011 рр. і виконати всі міжнародні зобов`язання України з транзиту природного газу в країни Європи.

Верховна Рада України звільнила Олександра ПОПОВА з посади міністра з питань житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 244 народних депутати із 412 зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому О.ПОПОВА вдалося звільнити з посади лише з другої спроби.

Спочатку за його звільнення проголосували 216 народних депутатів із 326 зареєстрованих у сесійній залі, оскільки інші депутати ще не встигли зайти до сесійної зали.

Після цього парламент призначив на посаду міністра ЖКГ Юрія ХІВРИЧА. За це призначення проголосували 249 народних депутатів із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

Як відомо, О.ПОПОВ став першим заступником голови Київської міськдержадміністрації.

Валовий зовнішній борг України за I квартал 2010 року скоротився на 0,5 млрд. дол., або на 0,5%, - до 102,834 млрд. дол.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

"Зміна заборгованості упродовж кварталу була обумовлена декількома чинниками: за рахунок операцій борг збільшився на 0,9 млрд. дол.; курсова різниця стала причиною зменшення боргу на 1 млрд. дол. (у результаті зміцнення долара США до інших валют у яких деномінується борг); інші зміни (переоцінка, списання боргу і так далі) сприяли зниженню боргу на 0,4 млрд. дол"., - сказано у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що основною валютою зовнішніх запозичень України на 1 квітня 2010 року залишається долар США: його частка складає 71,4%. Питома вага зовнішньої заборгованості в національній валюті залишається низькою - 1,2%, хоча вона і збільшилася порівняно з початком року на 0,3 п.п.

За даними НБУ, борг сектора державного управління на кінець першого кварталу 2010 року складав 17,614 млрд. дол. (17,1% від валового обсягу зовнішнього боргу), скоротившись порівняно з початком року на 0,2 млрд. дол. Скорочення було зумовлене: погашенням урядом кредитів, отриманих від міжнародних фінансових організацій (на 0,4 млрд. дол. США); купівлею нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики (на 0,3 млрд. дол.); негативною курсовою різницею (0,1 млрд. дол. США).

Борг сектора органів грошово-кредитного регулювання за перший квартал 2010 року скоротився на 0,2 млрд. дол. - до 6 млрд. дол. (5,8% від валового обсягу зовнішнього боргу) виключно за рахунок курсової різниці (послаблення крос-курсу спеціальних прав запозичення щодо долара США).

За даними Нацбанку, борг банківського сектора України на кінець першого кварталу 2010 року складав 29,4 млрд. дол. (28,6% від валового обсягу зовнішнього боргу), что на 1,4 млрд. дол. (на 4,5%) меньше, ніж на початок року.

Головним чинникам такого скорочення стало зменшення довгострокових зобов`язань банків. Зокрема, за борговими цінними паперами на 0,5 млрд. дол., з них: 0,4 млрд. дол. - за єврооблігаціями банків і 0,1 млрд. дол. - за внутрішніми облігаціями українських банків у власності нерезидентів. Крім того, зобов`язання банків щодо валюти і депозитів скоротилися на 0,5 млрд. дол., за кредитами - на 0,3 млрд. дол.

Короткостроковий борг банків в цілому склав 4,7 млрд. дол. і порівняно з початком року не змінився. Частка короткострокових зобов`язань банків в загальному боргу банків виросла за звітний квартал з 15,4% до 16,1%.

Борг банків, які мають державну частку власності, за перший квартал фактично не змінився і на 1 квітня 2010 року складав 2,2 млрд. дол. (7,4% від боргу банківського сектора).

Зовнішній борг інших секторів економіки за січень-березень 2010 року виріс на 1,3 млрд. дол. (на 2,6%) - до 49,8 млрд. дол. (48,5% від валового обсягу зовнішнього боргу).

Заборгованість сектора змінилася за рахунок зростання протермінованої заборгованості на 1,1 млрд. дол. (до 4 млрд. дол.), у тому числі у негарантованих кредитах на 0,8 млрд. дол. і у торговельних кредитах - на 0,3 млрд. дол. Збільшення боргу відбувалося також за рахунок: зростання зобов`язань щодо торговельних кредитів на 0,9 млрд. дол. (до 12 млрд. дол.) і скорочення заборгованості за довгостроковими кредитами на 0,8 млрд. дол. (до 30,8 млрд. дол.).

Обсяг зобов`язань за борговими цінними паперами українських компаній на звітну дату залишався на рівні 2,5 млрд. дол.

Зовнішній борг підприємств, які мають державну частку власності, за перший квартал 2010 року скоротився на 1,1 млрд. дол. - до 4,7 млрд. дол. (10,4% боргу інших секторів).

У Нацбанку констатують, що часткова переорієнтація нерезидентів на короткострокові фінансові інструменти, які забезпечують мінімізацію ризиків в сучасних українських економічних реаліях, і активне використання резидентами торговельних кредитів, як способу розрахунків з нерезидентами у зовнішньоторговельних операціях, стали причиною зростання короткострокової складової зовнішнього боргу (20,5% проти 18,4% на початок року).

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосувало 252 з 431 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроект передбачає закріплення статусу Декларації цілей і завдань бюджету на наступний бюджетний період, визначення її змісту і терміну прийняття Кабінетом міністрів України (до 1 квітня року, що передує плановому). Цим законопроектом змінюється процедура розгляду і ухвалення закону про Державний бюджет України. Він визначає два читання, замість існуючих трьох.

Законопроект пропонує ввести механізм середньострокового бюджетного планування і прогнозування, удосконалити застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

Запропоновано впорядкування повноважень органів державної влади з питань бухгалтерського обліку, а саме - передбачено застосування єдиних підходів до діяльності бухгалтерських служб, нормування функціональних обов`язків і повноважень головного бухгалтера як керівника бухгалтерської служби, закріплення за Міністерством фінансів регулювання питань методології бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а за держказначейством - ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосування до фондів загальнообов`язкового державного соціального і пенсійного страхування єдиних методологічних вимог до ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів і кошторисів з представленням її в Міністерство фінансів і держказначейство, а також у складі квартального і річного звіту про виконання державного бюджету України.

Запропоновано також удосконалення системи державного внутрішнього контролю. Зокрема, передбачено впровадження у бюджетних установах внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, що конкретизують суть, завдання і механізми функціонування, визначені види порушень бюджетного законодавства (40 видів), заходи впливу (7 видів) і процедури їх застосування контрольними органами, розмежовані і деталізовані контрольні повноваження органів державної влади, уповноважених здійснювати контроль над дотриманням бюджетного законодавства.

У проекті Бюджетного кодексу конкретизовано умови і особливості здійснення операцій з державним і місцевим боргом, залученням державних і місцевих запозичень, визначений перелік джерел фінансування дефіциту бюджету.

Він також визначає склад прибутків загального фонду державного бюджету, перелік захищених витрат бюджету, процедуру перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам, конкретизовані субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за державними програмами соціального захисту та ін.

Переглянуто джерела прибутків місцевих бюджетів, впорядковано витратні повноваження місцевих бюджетів, зокрема, передано з державного бюджету плату за ліцензії і сертифікати за державну реєстрацію (6 видів), 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення, 50 відсотків збору за спеціальне водокористування, 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення, плата за надані в оренду ставки, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, плата за використання інших природних ресурсів.

Окрім того, віднесено в повному обсязі до прибутків місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні об`єму міжбюджетних стосунків, фіксований податок на прибутки від підприємницької діяльності, єдиний податок для суб`єктів малого підприємництва і плата за землю (які зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування), надходження адміністративних штрафів, плата за торговельний патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торговельних патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), які надають виконавчі органи відповідних місцевих рад; податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки, у складі місцевих податків і зборів, а також збільшення для бюджетів місцевого самоврядування з 20% до 50% нормативів зарахування збору за забруднення природного середовища і грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону природного довкілля в результаті господарської та іншої діяльності.

Віднесена до бюджету розвитку місцевих бюджетів частина податку на прибуток підприємств (окрім податку на прибуток комунальних підприємств і фінансових установ), відповідно до додаткових ставок такого податку, у розмірах, визначених законом, з питань оподаткування, включені у витрати місцевих бюджетів, які враховуватимуться при визначенні об`єму міжбюджетних трансфертів фінансування центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, закладів і установ комунальної власності, яким наданий статус національного, утримання позашкільної освіти (заходи районного значення щодо позашкільної роботи з дітьми).

Законопроект передбачає узгодження інших законів України зі змінами до Бюджетного кодексу (зміни до 26 законів, зокрема, до Цивільного кодексу України, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Карного кодексу України та інші законодавчі акти).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що розширення прибутків місцевих бюджетів зумовить збільшення їх об`єму зокрема: шляхом встановлення нового місцевого податку (податку на нерухомість) - на 370 млн. грн., за рахунок перерозподілу коштів з державного бюджету - на 1,6 млрд. грн. (плати за отримання ліцензій і сертифікатів, за державну реєстрацію - 304,1 млн. грн..; частини збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення - 385,3 млн. грн.; частини плати за користування надрами загальнодержавного значення - 800 млн. грн.; частини збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення - 74 млн. грн.; плати за використання інших природних ресурсів - 1,3 млн. грн.; плати за надані в оренду ставки, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, - 1,3 млн. грн.; надходження від продажу безгосподарського майна - 21,4 млн. грн.), шляхом віднесення до бюджету розвитку надходжень від єдиного податку для суб`єктів малого підприємництва, частини податку на прибуток - 9,1 млрд. грн.

Кінцевою датою оголошення приватизаційного конкурсу з продажу контрольного пакету акцій ВАТ "Укртелеком" є 15 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, якщо ФДМУ не вдасться до цього числа оголосити приватизаційний конкурс з "Укртелекому", гроші від його продажу не встигнуть надійти до бюджету до кінця цього року.

О. РЯБЧЕНКО також зазначив, що продаж "Укртелекому" на сьогодні є єдиною можливістю виконати план з приватизації на цей рік.

Голова ФДМУ попросив представників спецкомісії посприяти в передачі Фонду держмайна для подальшої приватизації контрольного пакету акцій "Укртелекому", який на сьогодні знаходиться в управлінні Міністерства транспорту і зв`язку. Він зазначив, що сьогодні перед підприємством стоять дві основні проблеми, які необхідно вирішити перед його приватизацією: це виділення спецзв`язку, який не може бути приватизований разом з усім підприємством, а також досягнення домовленостей з кредиторами, які надали "Укртелекому" синдикований кредит на 500 млн. доларів.

Фонд державного майна України планує в четвертому кварталі цього року виставити на продаж держпакет акцій однієї з двох генеруючих компаній - "Західенерго" або "Дніпроенерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні під час засідання спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

При цьому, за його словами, гроші від продажу цього держпакету надійдуть до бюджету вже наступного року.

Він також повідомив, що ФДМУ планує виставляти упродовж 2011-2012 років держпакети акцій інших генеруючих компаній.

За словами О. РЯБЧЕНКА, це дозволить виконати плани по надходжень від приватизації в майбутньому на рівні заявлених об`ємів надходжень цього року - 10 млрд. грн.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд ВР Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

«За» проголосували з фракції Партії регіонів 169 народних депутатів, з фракції БЮТ – 22, НУ-НС – 7, КПУ – 27, Блоку Литвина – 19, позафракційні – 3.

Проект Податкового кодексу розроблений на виконання Програми економічних реформ Президента України на 2010–2014 роки.

Законопроект регулює відносини оподаткування, визначає принципи побудови податкової системи, перелік податків, зборів та інших обов`язкових платежів, які підлягають сплаті до бюджетів усіх рівнів, визначає методику їх розрахунку, ставки оподаткування, правове становище платників податків, порядок адміністрування податків, а також порядок та умови застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення податкового законодавства.

Урядовий проект Податкового кодексу передбачає скорочення кількості загальнодержавних податків з 29, що існують сьогодні, до 17; місцевих податків - з 14 до 8. Передбачено поетапне зниження податку на прибуток підприємств – у 2011 році з 25 до 20% і подальше зниження на 1% щороку, до 17% в 2014 році.

Пропонується також ряд нововведень. Зокрема, при розрахунку податку на прибуток підприємств у документі пропонується обмежити віднесення на валові витрати процентних платежів на боргові вимоги.

Щодо податку на додану вартість (ПДВ) пропонується встановити різні терміни оподаткування. Для експортерів товарів підприємств, які здійснюють інвестиційні витрати, і підприємств, які здійснюють сезонну діяльність, пропонується встановити два звітні періоди. Для решти всіх платників податків - 12 звітних періодів.

Також в урядовому проекті Податкового кодексу зберігається спеціальний режим оподаткування в сферах сільського, лісового господарства і рибальства.

Крім того, в документі наведено єдиний перелік товарів, на які нараховуватиметься акциз. Також передбачено збереження спрощеної системи оподаткування і фіксованого сільськогосподарського податку.

Крім того, в проекті Податкового кодексу пропонується запровадити в Україні «малопрогресивне» оподаткування фізичних осіб. Ставка оподаткування доходів фізичних осіб зберігається на рівні 15%, а у разі якщо місячний дохід громадянина перевищуватиме 50 мінімальних заробітних плат (близько 50 тис. грн.) на місяць, до нього застосовуватиметься ставка оподаткування на рівні 17%.

(УНІАН)