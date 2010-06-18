Курс НБУ на 18.06.10

Офіційний курс НБУ на 18.06.10100 USD - 791.2400 (17 червня - 791.2900)100 EUR - 978.2100 (17 червня - 971.4667)10 RUR - 2.5372 (17 червня - 2.5397)Облікові курси банківських металів на 18.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 97678.58 (17 червня - 97763.88)961 XAG 10 Срібло - 1463.79 (17 червня - 1464.68) 962 XPT 10 Платина-123829.06(17 червня-124786.43)964 XPD 10 Паладій - 37267.40 (17 червня-37348.89)

Офіційний курс НБУ на 18.06.10 100 USD - 791.2400 (17 червня - 791.2900) 100 EUR - 978.2100 (17 червня - 971.4667) 10 RUR - 2.5372 (17 червня - 2.5397) Облікові курси банківських металів на 18.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 97678.58 (17 червня - 97763.88) 961 XAG 10 Срібло - 1463.79 (17 червня - 1464.68) 962 XPT 10 Платина-123829.06(17 червня-124786.43) 964 XPD 10 Паладій - 37267.40 (17 червня-37348.89)

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