Анонс на 18 червня

9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена проведенню у Севастополі Московського Міжнародного Автомобільного Фестивалю "Автоекзотика Sport Edition", який пройде з 5 по 15 серпня 2010 року в Севастополі на військовому аеродромі Чорноморського Флоту «Херсонеський Маяк». «Автоекзотика Sport Edition» у Севастополі - це Міжнародні змагання з дрегрейсінгу, дріфту і стантрайдінгу, більше 2000 автомобілів учасників, більше 50.000 доларів призового фонду. Крім експозиції, яка буде нараховувати більше 2000 автомобілів з країн СНД, Фестивалю тюнінгу, Фестивалю аерографії, Змагань з автозвуку, в кожен з одинадцяти днів фестивалю будуть проходити автомобільні гонки і змагання: Міжнародні змагання з дрегрейсінгу в класах "Street" і "Sport", Міжнародна драг-Битва, Змагання "Формула-Дрифт. Усі зірки. Топ16", Етап Чемпіонату України з Картингу, Міжнародна Карт-Битва, Міжнародний чемпіонат з Стант-райдінгу (Мототрюкам), Змагання з Джип-тріалу та ін (вул.Хрещатик , 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: +38 095 763-30-33, +38 (050) 594-55-45, pressa@autoexotia.ru.

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Пленарне засідання Верховної Ради України.

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Круглий стіл на тему: «Шлях до постійного ринку нерухомості в Україні». Учасники: голова Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло Бродський, заст.голови Світлана Свищева, президент Міжнародної федерації нерухомості Енріко Кампанелі, представники Економічної комісії Європи, українських міністерств і відомств, бізнес-кіл та експертів у галузі нерухомості.

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Відбудеться брифінг голови Федерації профспілок України, народного депутата України Василя Хара на тему: «Проект нового Трудового Кодексу України: проблеми і перспективи».

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Закінчення нересту і закінчення свавілля! Повернення риболовам їх законних прав! Деякі події у долі Київського водосховища», присвячена скасування оплати за любительське рибальство і повернення риболовам їх законного права не безкоштовну рибалку. Учасники: голова Всеукраїнської ради асоціації рибалок України Олександр Чистяков; голова федерації риболовного спорту України Олександр Терещук; керівник київської обласної інспекції рібохрани викори Канцурак. Буде викладена узгоджена позиція Асоціації риболовів України, Федерації риболовного спорту та рибоохорони на шляху подальшого розвитку цивілізованого природокористування та аматорського рибальства і риболовецького туризму, як перспективних галузей національного господарства. Представники ЗМІ дізнаються про рішення по Київському водосховищу, прийнятих на підставі висновків міжвідомчої комісії з вивчення наслідків зимової задухі і різких скидів води. Учасники: керівник київської обласної інспекції рибоохорони, голова Всеукраїнської Ради Асоціації риболовів України, голова Федерації риболовного спорту України (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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12-30 - В медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Співпраця МВФ і України: чи слід країні очікувати черговий транш?». Учасники: голова Українського фонду підтримки реформ, екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник (вул. Стрітенська, 2 / 8). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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Працюватиме пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Відбудеться брифінг Бродського.

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Під головуванням міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка відбудеться круглий стіл на тему: «Два роки України у СОТ: наслідки для агропромислового комплексу».

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