Тігіпко хоче перейняти грузинський досвід реформ

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО хоче перейняти грузинський досвід проведення економічних реформ.

Про це він заявив у інтерв`ю журналу «Корреспондент».

Він відзначає, що за півтора-два роки Грузія, яка була в складному економічному становищі, завдяки реформам значно покращила ситуацію.

«Країна була у складному становищі, але за півтора-два роки влада змогла провести необхідні реформи. Саме тому я хочу поїхати туди, перейняти досвід. У будь-якому разі, ситуація в Грузії змінювалася кілька років. Україні потрібно стільки ж часу», - сказав С.ТІГІПКО.