Янукович має намір мінімізувати вплив чиновників на бізнес

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про намір мінімізувати вплив чиновників на розвиток бізнесу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з членами правління "Ялтинської Європейської стратегії" Віктором ПІНЧУКОМ і Олександром КВАСНЕВСЬКИМ.

"Ми зараз намітили для себе план. Цього року плануємо скоротити систему дозволів, ліцензій, які ускладнювали життя середньому і малому бізнесу в Україні, як мінімум на 50%. Тобто, ми значно спрощуватимемо ситуацію з веденням бізнесу в Україні і мінімізуємо у цій сфері вплив чиновників", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Президент України підкреслив, що розглядає цей механізм як один із заходів боротьби з корупцією в Україні.