Уряд розробив законопроект про ігровий бізнес

Уряд практично завершив роботу над законопроектом, що визначає правила організації ігрового бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

"Документ можна вже видавати на-гора", - сказав М. БРОДСЬКИЙ.

При цьому він висловив надію, що вже через тиждень проект документу може бути розглянутий на урядовому комітеті.

М. БРОДСЬКИЙ зазначив, що, згідно із законопроектом, казино можна буде організовувати в усіх п'ятизіркових готелях, а також у три- та чотиризіркових готелях у Криму, Трускавці, Моршині, Сваляві, Буковелі, Миргороді і Святогорську.

Ліцензії на заняття ігровим бізнесом видаватимуться на 21 рік і коштуватимуть 5 млн. дол. Крім того, стягуватиметься плата за ігнові столи.

Законопроект також припускає стягування прибуткового податку з суми виграшу.

Крім того, М. БРОДСЬКИЙ повідомив, що правила заняття букмекерською діяльністю будуть викладені в іншому законопроекті, який планують підготувати до осені.

Довідка УНІАН. Закон про заборону ігрового бізнесу в Україні набув чинності у кінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом в спеціально створених зонах.