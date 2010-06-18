Медведєв: Фінансова криза змінила світову економіку

У результаті фінансової кризи міняються економічні моделі, фінансова архітектура, технології, соціальні інститути світу і повернення до попередньої ситуації вже не буде.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав у своєму виступі на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Гнучкість і адаптивність - це ті слова, які стали набагато популярніше за поняття стабільності і передбачуваності. Це не усіх радує, це очевидно. Навколо цього йдуть дуже потужні дискусії, у тому числі в Євросоюзі. Але зміни триватимуть. Єдине, що в цьому потоці змін можна стверджувати абсолютно точно: ми вже не повернемося назад, до колишнього порядку і до колишніх моделей розвитку", - заявив Д. МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що з початку кризи у фінансовому секторі було списано близько 1,8 трлн. дол., що перевершує розміри ВВП переважної частини країн зони євро. "Ці списання удвічі більші, ніж розмір антикризового фонду, який нещодавно був створений Євросоюзом. І це ще, мабуть, не кінець - фінансові організації все ще продовжують фіксувати втрати", - вважає Д.МЕДВЕДЄВ.

Крім того, він нагадав, що у світі сталися численні корпоративні дефолти. "У США за останні два роки через процедури фінансового оздоровлення пройшли приблизно 250 банків. За 5 років, які передували 2008 року, таких було всього близько десятка", - сказав він.

Лібералізм у світі, на думку Д. МЕДВЕДЄВА, змінився помірним (а часом і зовсім надмірним) протекціонізмом, високий рейтинг більше не гарантує інвесторам надійність вкладень.

"Уперше за довгі роки вголос і голосно заговорили про необхідність структурних реформ не стільки в економіках, що розвиваються, але в першу чергу в розвинених країнах. Ще нещодавно дивно було чути, що загроза кризи суверенного боргу і бюджетні дефіцити перехлюпуватимуть через край саме в передових економіках. Але сьогодні це реальність. Ми до цього звикли", - заявив він.

"Світ, який ми бачимо сьогодні, зовсім не схожий на світ зразка п'ятирічної і навіть річної давнини. Упало те, що видавалося непорушним. Лопнули кульки, що створювали ілюзію процвітання. Випарувалися міфи, що здавалися реальністю", - вважає Д. МЕДВЕДЄВ.