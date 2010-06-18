Королевська: Уряд має дерегулювати ринок

Україна найближчим часом ризикує «поставити хрест» на своєму інвестиційному потенціалі, якщо не відреагує на сигнал сусідів: інвестори перейдуть у Росію як у країну з більш привабливим бізнес-кліматом.

Про це заявила глава Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

«Сьогодні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив про плани побудувати країну-мрію. Зокрема, він оголосив курс на зміну бюджетної політики, звільнення від податку на прибуток інноваційної діяльності, дерегуляцію ринку і зниження адміністративного тиску на бізнес, залучення приватного капіталу для модернізації економіки. І все це – на тлі України, яка здає свої позиції: ми загальмували, а Росія пішла семимильними кроками», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, зовсім недавно наша країна демонструвала вищу динаміку дерегуляції ринку. «Проте в останні місяці ми практично зупинилися. Більше того, зусиллями чиновників, почали здавати вже завойовані позиції», - сказала глава комітету.

За її словами, в кулуарах форуму обговорювалися перспективи залучення інвестицій в Україну. Багато інвесторів висловили зацікавленість у вкладенні коштів у різні проекти. «Проте без серйозної дерегуляційної реформи, без чітких державних гарантій і надання преференцій для інвестицій у певних сферах не варто чекати не тільки буму інвестицій, але і збереження їх на існуючому рівні: інвестори підуть у Росію», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.