Курс НБУ на 21.06.10
18:52, 18 червня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.06.10100 USD - 791.1900 (18 червня - 791.2400)100 EUR - 978.8603 (18 червня - 978.2100)10 RUR - 2.5618 (18 червня - 2.5372)Облікові курси банківських металів на 21.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 98424.04 (18 червня - 97678.58)961 XAG 10 Срібло - 1485.06 (18 червня - 1463.79) 962 XPT 10 Платина-124295.95(18 червня-123829.06)964 XPD 10 Паладій - 37818.88 (18 червня - 37267.40)
Офіційний курс НБУ на 21.06.10
100 USD - 791.1900 (18 червня - 791.2400)
100 EUR - 978.8603 (18 червня - 978.2100)
10 RUR - 2.5618 (18 червня - 2.5372)
Облікові курси банківських металів на 21.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 98424.04 (18 червня - 97678.58)
961 XAG 10 Срібло - 1485.06 (18 червня - 1463.79)
962 XPT 10 Платина-124295.95(18 червня-123829.06)
964 XPD 10 Паладій - 37818.88 (18 червня - 37267.40)
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