Курс НБУ на 21.06.10

Офіційний курс НБУ на 21.06.10100 USD - 791.1900 (18 червня - 791.2400)100 EUR - 978.8603 (18 червня - 978.2100)10 RUR - 2.5618 (18 червня - 2.5372)Облікові курси банківських металів на 21.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 98424.04 (18 червня - 97678.58)961 XAG 10 Срібло - 1485.06 (18 червня - 1463.79) 962 XPT 10 Платина-124295.95(18 червня-123829.06)964 XPD 10 Паладій - 37818.88 (18 червня - 37267.40)

Офіційний курс НБУ на 21.06.10 100 USD - 791.1900 (18 червня - 791.2400) 100 EUR - 978.8603 (18 червня - 978.2100) 10 RUR - 2.5618 (18 червня - 2.5372) Облікові курси банківських металів на 21.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 98424.04 (18 червня - 97678.58) 961 XAG 10 Срібло - 1485.06 (18 червня - 1463.79) 962 XPT 10 Платина-124295.95(18 червня-123829.06) 964 XPD 10 Паладій - 37818.88 (18 червня - 37267.40)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter