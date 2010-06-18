Анонс на 21 червня

Відбудеться спільне засідання Антимонопольного комітету України і Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців», присвячене визначенню нових напрямів співпраці відомств щодо захисту споживачів. Голова Комітету Олексій Костусєв і президент УСПП Анатолій Кінах підпишуть угоду щодо взаємодії відомств.

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Круглий стіл на тему: «Чи вирішить емісія облігацій проблему повернення ПДВ?». Організатор: парламентський Комітет з питань податкової і митної політики.

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14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перші 100 днів уряду Азарова: оцінки і очікування громадян». У ході прес-конференції відбудеться презентація і обговорення результатів загальноукраїнського опитування. Учасники: директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, директор Інституту Горшеніна Володимир Фесенко (вул.Хрещатик, 4, конференц-зала). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Ліга Фінансового Розвитку і тижневик «Дзеркало тижня» проведуть зустріч учасників Фінансового Прес-клубу, яка організована за підтримки Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP). Тема: «Податок на доходи від депозитів фізичних осіб: як наповнити бюджет і одночасно стимулювати ощадну активність громадян?». На зустріч запрошені: перший заст. глави АП Ірина Акимова; заст.міністра фінансів Тетяна Ефіменко; голова фінансового комітету ВР Олександр Пеклушенко; голова правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тімонькин; голова правління банку «Фінанси і Кредит» Володимир Хливнюк; голова Наглядової ради «Платинум банку» Юрій Блащук та інші.

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Міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій Хіврич проведе селекторну нараду з питань: стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, міського електротранспорту та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 років, стан розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії, стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства.

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21 червня почне роботу в повному обсязі нова версія інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість» - www.100realty.ua. Даний ресурс включає інформаційну і аналітичні служби. Окрім цього нова версія сайту передбачає масштабні інтерактивні можливості, такі, як проведення онлайн-конференцій з експертами ринку нерухомості, розміщення відеоматеріалів і т.д. Оновлена версія сайту «Столична нерухомість» - це якнайповніша на сьогоднішній день база даних об`єктів нерухомості Києва і області, актуальні новини, аналітичні звіти і експертні думки лідерів ринку. Окрім цього Інтернет-проектом поставлені цілі: інформування широкої громадськості про основні події на ринку нерухомості; аналіз всіх сегментів ринку нерухомості; формування якнайповнішої і достовірнішої бази даних щодо об`єктів нерухомості; створення професійного співтовариства аналітиків, експертів ринку нерухомості; проведення спеціальних конференцій та семінарів.