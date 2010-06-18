Головне на 18 червня

ПРИВАТИЗАЦІЯ

Антимонопольний комітет України (АМК) надав дозвіл ЗАО «УК «Брянський машинобудівний завод» (м. Брянськ, Російська Федерація) на придбання акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» (м. Луганськ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що таке придбання забезпечить покупцеві перевищення 50% голосів в найвищому органі управління емітента.

ФДМУ наразі не уклав договір з покупцем «Луганськтепловоза» Фонд державного майна України (ФДМУ) наразі не уклав договір купівлі-продажу з управляючою компанією «Брянський машинобудівний завод», яка перемогла на приватизаційному конкурсі з продажу державного пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Фонду держмайна.

У прес-службі відмовилися прокоментувати, коли планується укладення договору, відзначивши, що «йде робота».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні заявив журналістам, що уряд не виключає, що при аукціоні з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" була змова компаній, які брали участь у конкурсі.

ФІНАНСИ

До кінця 2010 року Кабінет міністрів України має намір створити єдиний орган з питань сприяння залученню інвестицій. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, виступаючи на XIV Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

За його словами, передбачається введення спеціального режиму інвестиційної діяльності, згідно з яким інвестори матимуть значні податкові преференції. Особливу увагу уряд приділяє розвитку малого і середнього бізнесу, підкреслив А.Клюєв.

«Питома вага цього сектору складає в Україні менше 10%, тому небагато преференції в найкоротші терміни будуть надані саме цьому сектору», - завірив він.

За словами першого віце-прем`єра, за планами уряду, через 5-10 років цей сектор нарівні з крупним бізнесом повинен відчутно брати участь у формуванні валового продукту і бюджету країни.

А.Клюєв підкреслив, що перед урядом стоїть завдання вийти на інноваційно-інвестиційну і енергоефективну модель розвитку України, отримання реальних економічних результатів від такого розвитку.

Він підкреслив, що істотне місце в програмі реформ уряд відводить поліпшенню бізнес-климату в Україні і залученню інвестицій.

«Перед урядом України стоїть непросте завдання – найближчими роками підвищити позицію України в міжнародному рейтингу щодо легкості ведення бізнесу» - підкреслив А.Клюєв. За його словами, як перший крок до кінця 2010 року планується на 30% скоротити перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, істотно скоротити терміни, необхідні для отримання дозволів, зменшити кількість перевіряючих органів. Також до 2012 року планується спростити митні процедури.

«Одним з головних завдань є відновлення довіри інвесторів», - сказав А.Клюєв і додав, що для цього необхідно створити пакет стимулів для національних та іноземних інвесторів.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що Україна визнала 134 млн. дол. США боргу перед Білоруссю.

Про це Р.Бессмертний заявив в інтерв`ю газеті "Лівий берег" (№ 103 від 18-24 червня 2010 року).

"Сума боргу зафіксована в міждержавних переговорах і визнана українською стороною. Тепер треба шукати механізм вирішення цього питання. На сьогодні ця сума становить 134 млн. дол. Дискусія велася складна, називали різні цифри – від 300 до 50 млн., але названа мною цифра кілька разів фіксувалася в документах. Очевидно, нам доведеться розв’язувати цю ситуацію", - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Дипломат підкреслив, що білоруська сторона пов`язує боргові зобов’язання України з демаркацією українсько-білоруського кордону. "У цьому і полягає проблема - зв’язані два питання, які в принципі не можуть бути пов’язані. Бо одне з них вирішується розчерком пера і спільною роботою, а друге зав’язане на парламент, на уряд. На бюджет держави", - пояснив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що Білорусь також порушила питання, пов’язані з майном на території Криму та Чернігівської області. Водночас, за його словами, статус об’єктів, на які претендує Білорусь, на сьогодні безгосподарний. "Йдеться не тільки про санаторії, а й про акваторію, водозбірну станцію і деякі інші – це декілька споруд. Життя йде, деформуються гирла рік, що позначається на питаннях майна між двома країнами", - зазначив посол.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 17 травня 2010 року підписав закон "Про ратифікацію Договору між Республікою Білорусь і Україною про державний кордон". Цей договір було підписано в Києві 12 травня 1997 року. Договір про держкордон набуде чинності з моменту обміну ратифікаційними грамотами.

ФОНДОВИЙ РИНОК

ДКЦПФР пропонує виставляти акції націоналізованих банків на фондових біржах Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) пропонує реалізовувати держпакети акцій націоналізованих банків на фондових біржах.

Як повідомив журналістам начальник управління аналітичного забезпечення ДКЦПФР Максим ЛІБАНОВ, дані пропозиції комісія пропонує внести до проекту Порядку продажу корпоративних прав держави в статутних капіталах банків, розроблений Фондом державного майна.

За його словами, комісією було висловлено ряд пропозицій щодо того, щоби в процесі приватизації не були порушені права інших акціонерів, а також щодо вдосконалення системи обліку прав власності.

Як відзначив М.Лібанов, даний порядок був розроблений з урахуванням вимог Міжнародного валютного фонду про необхідність приватизації пакетів акцій рекапіталізованих банків, а також побажань українського уряду.

ПЕК

«Газпром» розраховує довести поставок газу в Азію до рівня експорту у Європу

ВАТ «Газпром» планує довести обсяги поставок газу в Азію до рівня свого експорту у Європу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, виступаючи на XIV Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Азіатський ринок для нас, для Росії, є ринком дуже-дуже перспективним. По-перше, це ринок для нас близький територіально, по-друге, це ринок дуже-дуже масштабний, і недалекий той час, коли ми почнемо поставки газу на азіатський ринок в обсягах, зіставних з обсягами поставок газу на європейський ринок», - сказав А.Міллер.

У той же час він підкреслив, що європейським споживачам не варто турбуватися, оскільки для цього використовуватимуться різні ресурсні бази. Для Європи газ поставлятиме із Західного Сибіру, для Азії – з ресурсної бази Східного Сибіру, до освоєння якої «Газпром» вже приступив.

«Для європейського ринку ми поставимо газу стільки, скільки треба буде нашим партнерам», - сказав А.Міллер.

Мінпаленерго спільно з нафтотрейдерами розробляє нові механізми контролю якості нафтопродуктів

Міністерство палива і енергетики України спільно з нафтовими компаніями розробляють нові механізми контролю якості нафтопродуктів на всіх етапах - від виробництва, імпорту палив до роздрібної реалізації.

Як повідомили УНІАН в компанія UPECO, про це сказав генеральний директор Українського об`єднання «Укрнафтохімпереробка» Михайло МІНДРЕСКУ в ході VII міжнародної конференції «Нафтопереробка, нафтотранзит і нафтотрейдинг в країнах СНД і Балтії» сьогодні в м. Одеса.

«У 2009 році і в першій половині 2010 року в Україні був відсутній контроль якості світлих нафтопродуктів», - заявив М.МІНДРЕСКУ.

За його словами, одним з дієвих механізмів скорочення кількості «бодяги» на ринку Мінпаленерго бачить маркування бензинів і дизельного палива, які імпортуються, як підакцизного товару.

«Чому в нашій країні так ретельно контролюються надходження до бюджету від реалізації спиртного і тютюну, а тим часом «ділки» безкарно уникають оплати акцизного товару? Метод маркування палива відмінно себе зарекомендував в Євросоюзі, зокрема у Німеччині. Також введені маркери на світлі нафтопродукти для внутрішнього споживання в Білорусі», - відзначив М.МІНДРЕСКУ.

За даними глави УО «Укрнафтохімпереробка», сьогодні обсяги некондиційного палива на українському ринку складають від 10% до 20%.

Нагадаємо, Держпотребстандарт у 2009 році з перевірених 21,9 млн. л нафтопродуктів зняв з реалізації 1,62 млн. л (7,4%). У першому кварталі 2010 року з перевірених 4,74 млн. л було знято з реалізації 0,28 млн. л (5,9%).

АГРО

Виробники коньяку і вина зможуть продавати алкоголь з марками акцизного збору старого зразка. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації «Союз гуртовиків і виробників алкоголю і тютюну» (СГВАТ) з посиланням на віце-президента асоціації Володимира ОСТАПЮКА.

За його словами, таким чином, уряд пішов назустріч виробникам, оскільки набуття чинності нових ставок акцизного збору на вина не перешкодить виробникам реалізовувати свою продукцію з наклеєною на неї маркою акцизного збору старого зразка. У той же час, переклеювання старих марок на нові, дорожчі, могло би завдати істотних збитків усім учасникам ринку.

«Кабмін ухвалив розумне і логічне рішення. Вступ у силу з моменту публікації Закону, який передбачає підвищення акцизу на вино, горілку і коньяк привів би до істотних витрат. І лягли б ці витрати на плечі виробників. Таким чином, своєю постановою уряд не тільки забезпечив плавний перехід на нові акцизні марки, але гарантував, що алкоголь не зникне з полиць магазинів», - прокоментував В.Остапюк.

Нагадаємо, що уряд України ухвалив, що з 10 березня 2010 р. по 1 січня 2012 р. для маркування спиртних напоїв, одержаних шляхом перегонки виноградного вина або вичавки винограду можуть використовуватися марки з вказівкою суми акцизного збору по ставці, яка була встановлена на 1 січня 2010 р.

Даний документ від 2 червня 2010 р. №381 був опублікований на офіційному сайті Кабінету міністрів. Документом доповнений пункт 20 Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 квітня 2003 р. №567.

(УНІАН)