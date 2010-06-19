Литвин: повноваження Черновецького будуть звужені

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ залишиться мером Києва до 2012 року, але його повноваження будуть звужені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав учора в ефірі телеканалу «Інтер».

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ буде працювати до 2012 року - до виборів міського голови, але, разом з тим, я думаю, його примусять сидіти у сесійній залі і брати участь, якщо не вести засідання Київської міської ради», - зазначив В.ЛИТВИН.

В той же час голова ВР прогнозує, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «буде відлучений від прийняття і реалізації виконавчих рішень, тому що від нього відійде вплив на працівників правоохоронних і силових структур, а це найбільш реальна влада».

В.ЛИТВИН підкреслив, що в Києві «треба наводити порядок». «На превеликий жаль, із запізненням взялися за цю роботу”, - констатував він.